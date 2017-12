El PP tacha de "mamarracho" el alumbrado de Navidad de este año

El alumbrado navideño, que se inauguró hace apenas unos días y que hace brillar 1,4 millones de puntos de luz por toda la ciudad, recibió ayer duras críticas por parte del grupo municipal del PP. Las concejalas populares en el Ayuntamiento Carmen Sousa y Laura Ruiz calificaron las luces de este año como un "mamarracho" y aseguraron que es una conclusión que también comparten vecinos y comerciantes.

Sousa criticó que no se haya hecho caso a las decisiones de la comisión que se creó en exclusiva para el alumbrado y volvió a comparar la iluminación cordobesa con la de Málaga. "Es envidia sana", apuntó la concejala, quien añadió que su partido echa en falta que se tenga más en cuenta lo que el alumbrado navideño puede suponer para la economía de la ciudad. La comparación con otras zonas no vino únicamente de la mano de la citada capital andaluza, sino que la concejala también afirmó que las luces de Córdoba se parecen a las de Barcelona algo que "es típico por su ideología", apostilló. Sousa manifestó además que el equipo de gobierno dirigido por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "no cree en la Navidad" y sumó a sus declaraciones el hecho de que la actuación del cogobierno este año con el alumbrado es "algo que viene pasando todos los años".

Por su parte, Ruiz afirmó que la de 2017 es la Navidad "de mayor pobreza lumínica" desde la crisis y reprochó al cogobierno que no haya instalado luces en calles tan importantes para el comercio como Jesús María o la avenida Gran Capitán, además de la Judería. Para Ruiz, existe presupuesto suficiente como para mejorar lo que se ha destinado este año a los adornos de estas fiestas y criticó que se siga gastando en este apartado lo mismo que durante la crisis.

Con ello, la edil popular reprochó que el alumbrado no se haya efectuado antes para así colaborar con los centros comerciales abiertos, al tiempo que consideró que tampoco supondría "un despilfarro" teniendo en cuenta el coste de la tecnología LED. "El problema del cogobierno es que pretende nadar y guardar la ropa", apuntó Ruiz, quien añadió que el equipo de Ambrosio "quiere estar bien con los ecologistas", algo que su partido entiende ha causado esa supuesta escasez de luces navideñas. La alcaldesa y la delegada de Medio Ambiente, Amparo Pernichi, respondieron a las críticas. Ambrosio, por un lado, afirmó que las limitaciones que existen en este sentido vienen de la falta de apoyo privado, ya que todo está pagado con dinero de las arcas municipales; además añadió que con esta actuación se pretende contentar a todos. Por su parte, Pernichi hizo referencia a la crítica del PP, que acusó al Ayuntamiento de talar un árbol para poner el Belén de luces en Santa Rosa. La delegada aseguró que el árbol estaba seco desde hace varios meses.