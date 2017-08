El PP alerta de que la caída del superávit puede alterar la estabilidad financiera

El superávit acumulado del Ayuntamiento de Córdoba se reducirá un 79,6% en 2017 al pasar de los 73 millones de euros que había en las arcas municipales al cierre del ejercicio 2016 a los 15 previstos para el cierre del presente ejercicio, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) -organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno español, a iniciativa de la Unión Europea-. Para el grupo municipal del PP, la falta de estabilidad presupuestaria puede traer problemas a las arcas municipales, según insistió ayer su portavoz, José María Bellido. "Ese informe de la Airef demuestra una vez más la gestión manifiestamente mejorable de la Delegación de Hacienda y de las cuentas del Ayuntamiento de Córdoba", sentenció Bellido, quien insistió en que "este equipo de gobierno tuvo la suerte de encontrarse un ayuntamiento en perfecto estado de revisión financiero, tiene en la caja 112 millones de euros para hacer cosas e invertir, pero desgraciadamente está demostrando una vez más su incapacidad gestora, tal y como pone de manifiesto la Airef".

El portavoz popular detalló que "lo que nos dice la Airef" es que si el ritmo de disminución de la estabilidad del superávit sigue así, "pues dentro de poco nos veremos en problemas. Es preocupante que el Ayuntamiento de Córdoba sea junto con el de Bilbao el que tiene un mayor aumento del déficit en este año y eso riesgo está ahí y no podemos obviarlo". Bellido insistió en que "este equipo de gobierno lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, no esconder la cabeza en la tierra y dejar de dar ejemplos deplorables como el que vimos en la última aprobación tanto de inversiones financieramente sostenibles como en el destino del remanente de tesorería, con puntos llenos de reparos de Intervención y expedientes llenos de errores que conducen a advertencias como la de la Airef". Para añadir que "como afortunadamente se encontraron la despensa muy llena, esta situación es superable y no es un riesgo de quiebra para el Ayuntamiento, pero desde luego es un peligro tener estos gestores que nos llevan a estas situaciones".

El informe del Airef detalla que el de Córdoba es el segundo consistorio que más verá menguar en porcentaje esas cifras acumuladas tras el de Bilbao, que pasa de un superávit de 11 millones de euros en 2016 a un déficit previsto de 29 millones de euros en 2017 -o sea, un 360,2% menos-. Tras el Consistorio cordobés se sitúa el de Barcelona, en el que el superávit caerá un 77,1% después de que el pasado año cerrara sus cuentas con un acumulado de 113 millones de euros por los 26 millones de este año; y el de Valladolid, que espera registrar un descenso del 71,5% en su superávit , según los datos del organismo de control. Los datos de Córdoba -con el gasto público en expansión y con superávit- contrastan con los de los ayuntamientos de Málaga y Sevilla, que aún están en plena reducción de déficit. En Sevilla las previsiones apuntan a un cierre de 2017 con 86 millones de superávit frente a los 59 de 2016, lo que implica un incremento del 45,1%. Mientras, Málaga espera incrementar el superávit hasta los 93 millones de euros, frente a los 69 de 2016.