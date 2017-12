El PP solicita un informe para decidir sobre la consulta para el callejero

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, anunció ayer que ha pedido un informe al secretario del Pleno, Valeriano Lavela, para que se pronuncie sobre la necesidad o no de realizar una consulta popular o referéndum para decidir si se quita el nombre o no a cinco de las calles que se ha propuesto desde la comisión de memoria histórica: José Cruz Conde, Conde de Vallellano, plaza de Cañero, Cronista Rey Díaz y José María Pemán. Fuentes aseguró que el artículo 6 de la Ley de Consultas Populares de Andalucía recoge esta posibilidad e insistió en que no se puede quitar la voz a los vecinos porque "es una injusticia que no podemos consentir". "Se puede ser de izquierdas o de derechas, pero no estúpido", insistió el viceportavoz popular, quien añadió que "vamos a hacer lo imposible para que se vote".

Fuentes recordó que ningún alcalde comunista se ha planteado el cambio de estas calles y que incluso fue Herminio Trigo quien rotuló el nombre de la plaza de Cañero, atendiendo a una petición vecinal, ya que antes estaba dedicada a un obispo. "¿Van a revisar la historia de sus alcaldes?", se preguntó Fuentes en relación a la propuesta que avala IU, partido que ha demás se ha negado a consultar con los vecinos el nombre de estas calles. "Creemos en la unanimidad y no nos van a tapar la boca", insistió Fuentes, quien no descartó la propuesta del PSOE de buscar fórmulas "creativas" para cumplir la Ley de Memoria Histórica pero sin cambiar algunas vías.

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento insistió en que, si no se produce la consulta, van a intentar enmendar el dictamen para que se retire la parte más polémica y aseguró que lo más importante es "el consenso".

Fuentes criticó además la postura del PSOE en todo este asunto, ya que la edil Mar Téllez votó a favor en la comisión de retirar el párrafo que hacía referencia de manera exclusiva a aplicar el reglamento de Participación Ciudadana en el cambio de callejero. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, rectificó un día después abriendo la puerta a la participación ciudadana, en lo que fue "un gran gesto", según dijo Fuentes.

El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, también se refirió ayer a este tema insistiendo en que "hay que llegar a un consenso para el cambio de nombres de calles, porque la ciudad agradecerá llegar a ese acuerdo". "Se han necesitado 40 años para cambiar nombres de calles, de modo que a ver si ahora resulta que en dos días hay que resolver una cosa que no se ha resuelto en 40 años", añadió el teniente de alcalde de Presidencia. Aumente defendió que "estos temas tienen que salir por unanimidad", incidiendo en que tras cuatro décadas de democracia hay "lugares en la ciudad donde no se han tocado los nombres de las calles, porque popularmente han conservado el nombre, de forma que habría que buscar alguna fórmula para que todos los grupos políticos estén dentro del consenso", puntualizó el edil socialista.