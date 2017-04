El PP sigue sin fecha para el congreso que designará a su presidente

La junta directiva de Córdoba es la única del PP en toda Andalucía que aún no ha decidido fecha para su congreso provincial, que debe celebrarse antes del verano y del que saldrá el nuevo presidente del partido tras conocerse que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, no podrá presentarse a la reelección por incompatibilidad con su cargo. El resto de directivas en las provincias andaluzas han convocado ya sus cónclaves y también se han conocido varias candidaturas, mientras que en Córdoba el partido sigue digiriendo la noticia de tener que relevar a Nieto. De hecho, el secretario de Estado de Seguridad aún no se ha pronunciado desde que el pasado lunes se conociera que la dirección nacional no le permite optar a la reelección, lo que evidencia su malestar con la decisión de Génova, ya que él mostró su disponibilidad y sus "ganas" de repetir en el cargo. Por el momento, algunos de los nombres que van sonando como sucesores son el de la vicesecreatria y senadora Beatriz Jurado, la diputada Rosario Alarcón o el propio portavoz en el Ayuntamiento, José María Bellido.