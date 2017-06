El PP teme que haya "más retrasos" en la ejecución del Plan Asfalto

"Estamos a 1 de junio y todavía no se ha ejecutado el Plan Asfalto de 2016 anunciado hace 10 meses ya por [la edil de Infraestructuras] Amparo Pernichi. En Junta de Gobierno Local se aprobó el proyecto y el expediente de contrataciones para el plan, se ha abierto el procedimiento y estimamos que su ejecución empezará a finales de septiembre". La edil del PP puso de esta manera ayer el prólogo a las críticas que en nombre de su grupo municipal vertió sobre un plan "que en el mejor de los casos, si es que no sufre algún retraso más, se va a ejecutar en un momento en el que ya habrá pasado el periodo vacacional y que debería de llevarse a cabo en los meses en los que no hay colegios y en los que el tráfico es menor", dijo. "El gobierno municipal no ha aprendido en estos dos años y no entiende que esto debe llevarse a cabo en los meses de verano, cuando menos tráfico hay en la ciudad y no funcionan los autobuses de los colegios y repite el mismo error", insistió.

Ruiz defendió que la inversión para las actuaciones del Plan Asfalto 2016 es un 41% menor a la de los últimos ejercicios del gobierno local del PP. "El presupuesto del Plan Asfalto 2016 es de 770.000 euros, mientras que fue de 1,2 millones de euros en 2015 y de algo más de un millón de euros en 2014", recordó. "A medida que avanza la gestión de este gobierno municipal hay una pérdida de inversión importante, y en Infraestructuras se ha dejado de invertir desde que empezó el mandato 3,1 millones de euros, lo que convierte al Ayuntamiento de Córdoba en uno de los que menos invierte en obra pública y menos grado de ejecución tiene en el presupuesto anual", señaló la concejal. También, Ruiz relató que en 2016 el equipo de gobierno sólo ejecutó el 12,8% de las inversiones previstas para obras ese año "y en el caso del capítulo de mantenimiento apenas se llegó hasta el 23,8% en grado de inversión".

Pernichi no quiso desaprovechar la ocasión de responder y sentenció que "las últimas declaraciones contra la Delegación de Infraestructuras son un refrito de datos que combinan sin ton ni son y que ya difícilmente se las cree nadie, pues todo el mundo sabe, porque estamos en contacto directo y permanente con la ciudadanía, que el presupuesto de 2016 en materia de inversiones está garantizado y que las obras que corren con cargo al préstamo solicitado el pasado año, y que se recibió a finales de octubre, se harán a lo largo de este 2017, igual que las obras pertenecientes al Plan de mantenimiento de firme, que también se harán en este 2017". Y relató que "el problema es que este PP de Córdoba vive inmerso en sus eslóganes y los repite insistentemente como si eso los convirtiera en verdad. Se han anclado en la crítica, pero no constructiva, y no empuja para que se produzca ese desarrollo de la ciudad que, por otra parte, nos lo impide, por lo menos en cuanto a que sea más rápido, las leyes que nos ha impuesto el Gobierno Central, el cual nos deja sin autonomía para gobernar con nuestro presupuesto, para poder contratar los servicios públicos y a lo único que dirige esos servicios públicos es a su privatización".