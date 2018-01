El PP critica que no se ha renovado el contrato de protección contra incendios

La concejala del PP Laura Ruiz denunció ayer que el cogobierno no ha renovado varios contratos que tienen que ver con la seguridad y mantenimiento de los edificios municipales. Se trata del servicio de alarmas en las dependencias municipales, así como el de protección contra incendios y el de mantenimiento del agua caliente. Ruiz explicó que en el caso de las alarmas están presentes en 127 edificios municipales y no se renueva desde diciembre de 2016. Lo que se está haciendo es ir pagando por facturas y contratos más pequeños, lo que sale "mucho más caro". En cuanto a la protección de incendios -que incluye extintores o bocas de riego-, están instalados en 157 edificios municipales y no se renueva desde enero de 2017. Además, algunos extintores "están caducados", como los del propio Ayuntamiento, aseguró y añadió que tampoco se ha dado continuidad al contrato para el mantenimiento de agua caliente en 39 colegios y otros edificios como Policía, Bomberos o el Zoológico.

Ruiz lamentó tener un "cogobierno caótico e incapaz" que además se muestra en que tampoco se ha iniciado el proceso para renovar el contrato del montaje de instalaciones -las que se producen en las Cruces o en las verbenas-, que cumple en marzo de este año. La edil lamentó igualmente que no se dé respuesta a las necesidades de los polígonos industriales y recordó que el colectivo de Las Quemadas lleva "733 días" exigiendo cuestiones como el vallado de la pista de footing, pero "no les hacen caso".