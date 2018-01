El PP reclama a la Junta fondos para el parque tecnológico Rabanales 21

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, reclamó ayer a la Junta de Andalucía la misma aportación que hace a otros parques tecnológicos de la comunidad, como ocho millones de euros para Granada y 2,5 millones en Huelva, para el Parque Científico Tecnológico de Córdoba Rabanales 21. Tras visitar las instalaciones y empresas ubicadas en Rabanales 21, junto al presidente del parque, Manuel Pineda, Bellido subrayó que "no puede haber un plan de viabilidad en Córdoba, donde la Junta todavía no ha puesto un solo euro", mientras que "en otras ciudades, que no necesitan plan de viabilidad porque son viables, se hacen ampliaciones de capital", advirtió.

Tras defender que el parque cordobés tiene "potencial y necesita el pulmón financiero para seguir creciendo", el edil manifestó que espera que "pronto sea una realidad" que sea "una entidad más de la Junta de Andalucía", como en otras capitales andaluzas, "donde se dan las circunstancias de ser públicos".

A su juicio, "eso la Junta debe hacerlo con Córdoba", aunque remarcó que "no se trata solo de asegurar la supervivencia del parque en el corto plazo, que está más que asegurada, sino ser ambiciosos y tener un proyecto de un parque ligado a la innovación industrial, la creación de empleo tecnológico y un ecosistema emprendedor", algo que "necesita el apoyo y la financiación de la Junta", insistió.

El PP mostró su apoyo al parque "en todo su desarrollo", a la vez que lamentó que "se perdieran dos años y medio par sacar Rabanales Plaza con las dificultades que han supuesto", si bien recalcó que "hay que mirar al futuro, que pasa por que este parque sea una punta de lanza en la creación de empleo en la ciudad, como otros parques a nivel europeo".