El PP quiere armonizar la tasa de veladores ante la "subida encubierta"

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, anunció ayer que dentro de las enmiendas a las Ordenanzas Fiscales (OOFF) que planteará el PP se incluirá la "armonización de la tasa de los veladores con la ordenanza de ocupación de espacios públicos, con el objeto de evitar una subida encubierta". Fuentes apuntó que el objetivo no es otro que "compensar" los efectos que tendrá sobre numerosos establecimientos la "modificación técnica en la superficie por velador" aprobada por los responsables de la Gerencia de Urbanismo, que supone un incremento de la tasa.

"Sería positivo incluir esta modificación en las Ordenanzas Fiscales, ahora que el anuncio de movilizaciones del sector de la hostelería ha logrado que se abandone el sectarismo y la imposición aplicada hasta la fecha en la Mesa de Veladores y se anuncie la búsqueda de consenso en ese foro; una buena noticia tras un tiempo en el que se ha querido buscar más el atajo que el diálogo real", recalcó.

Junto a esta iniciativa, Fuentes registrará enmiendas a las OOFF que contemplan la bonificación del 50% del IBI para aquellos bloques de pisos en el que se instale un ascensor, a solicitar en el año de terminación de la obra.

"Es clave evitar que se produzcan situaciones complejas en las arcas municipales y, por este motivo, el PP presentará una propuesta para fijar que mediante una declaración se traslade la inexistencia del incremento del pago de la plusvalía para aquellos que no obtengan beneficio por la venta o transmisión de un inmueble, algo fijado ya por los tribunales y sobre lo que el gobierno municipal sigue sin hacer absolutamente nada", expuso.

Fuentes reiteró la "absoluta disposición del PP a alcanzar acuerdos para aprobar un expediente de Ordenanzas Fiscales social y que suponga una reducción de la carga impositiva". En este sentido, aseguró que será prioritario para el grupo popular que se admitan propuestas como la creación de un paquete de ayudas o bonificaciones al IBI para personas que atraviesen especial dificultad económica y se impulse de forma urgente el "documento de insolvencia provisional para frenar expedientes de apremio y fijar un calendario de pagos adecuado a las posibilidades reales de personas que en un determinado momento no tienen recursos para hacer frente a pagos".

Por otra parte, Ciudadanos también se refirió ayer al asunto de los veladores y reclamó una nueva ordenanza "y que no se parchee la normativa actual". Así lo aseguró el portavoz municipal de C's, David Dorado quien resaltó que "es imposible tener consenso, sino se tiene en cuenta a todos los agentes". "Me sorprende oír hablar de consenso de la boca del presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo cuando desde que entró, hace más de dos años, no ha hecho otra cosa que crear crispación y malestar allí donde intervenía" señaló Dorado en referencia a la propuesta de la Gerencia de no aplicar nuevos criterios hasta que no haya un acuerdo en la mesa de veladores.

En relación a la mesa de veladores, el portavoz de C's recordó que "primero convocan una mesa de veladores donde nos vetan a los grupos políticos, luego a los que quedan en la mesa los enfrenta, provocando la salida de varios de sus miembros y ahora, se habla de consenso convocando una mesa que sólo representa a una parte de los sectores afectados". "Como viene siendo habitual en este cogobierno, se han perdido unos meses maravillosos con enfrentamientos estériles que no llevaban a ninguna parte, en vez de llegar a un acuerdo en el tema de los veladores y ahora toca coser todo lo descosido, cuando la movilización amenaza con llegar a Capitulares", concluyó Dorado.