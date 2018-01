El PP cree que las propuestas contra el sexismo en la Feria son "una cortina de humo"

La concejala del PP Amelia Caracuel ha considerado hoy que las propuestas de modificar las bases de la Feria para incluir medidas antisexistas es "una cortina de humo" para tapar la "incapacidad de gestión" del cogobierno en la mejora de esta fiesta popular. Caracuel ha apuntado que el objetivo debe ser aplicar de manera íntegra la moción que se aprobó por unanimidad en el Pleno para elaborar un código de buenas prácticas para evitar agresiones en las fiestas populares. Sin embargo, a su juicio, lo que se está haciendo es plantear un debate "sobre si las mujeres deben llevar más o menos escote". La edil ha lamentado que el resto de partidos no conozcan las bases y que con estos planteamientos se quiera tapar "lo verdaderamente importante" de la Feria, que son las propuestas que se decidieron en la comisión y que aún no están reflejadas en las bases.

El PP está de acuerdo con que se introduzcan medidas para tener una Feria "libre de agresiones machistas" pero lamenta que no se haya hecho nada hasta ahora, lo que demuestra "la incapacidad del cogobierno". "Nosotros tenemos el modelo de Málaga y eso se hace en una semana", ha dicho Caracuel, quien ha lamentado que lo propuesto hasta ahora no supone el cumplimiento de la moción. La edil del PP se ha preguntado por el informe jurídico que sería necesario para modificar las bases y por la aplicación de otras medidas no sólo en las casetas, sino en el botellón.