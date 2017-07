El PP planteará que la innovación del PGOU respete la legalidad de Cosmos

El PP propondrá un enmienda a la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que la Gerencia ha planteado con el objetivo de que se blinde a la cementera Cosmos y otras fábricas que se encuentren dentro de la legalidad y dispongan de la Autorización Ambiental Integrada de la Junta de Andalucía, de forma que no tengan que suspender su actividad y trasladarse fuera del entorno urbano. La intención es que la modificación no tenga carácter retroactivo pero sí se "garantice que esta situación no se va a dar más, que no va a haber más fábricas que valoricen en el entorno del casco urbano y tengan su actividad ahí", señaló el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido.

La innovación del PGOU no pasó ayer finalmente por la Comisión de Urbanismo, por lo que si llega al próximo pleno será por urgencia. Bellido destacó que la propuesta que se presentaría al pleno tiene varios "inconvenientes". Por una parte, no hay "una interpretación clara y cerrada de esa cláusula que se quiere introducir en la innovación del plan que aclare si con esa redacción Cosmos puede seguir ejerciendo su actividad, que está ligada a la valorización, o no". Y si no pudiera, "es evidente que la situación que se produciría supondría el futuro cierre de la planta porque no se podría trasladar".

La innovación no pasó ayer por la Comisión de Urbanismo, como en principio estaba previsto

Por otra parte, el portavoz del grupo municipal popular recordó que el informe del secretario del pleno "advierte de las consecuencias de posibles indemnizaciones millonarias que tendríamos que afrontar desde el Ayuntamiento si un juez entendiera el día de mañana que esta modificación del plan se ha hecho ex profeso, con una única misión, que es quitar a Cosmos de su emplazamiento actual". Es decir, "por no hacer un plan para lo general que luego afecte a lo particular, sino al contrario, modificar un plan general para afectar solo a una situación particular", aseveró Bellido.

El PP cree que con su enmienda se conjugarían todos los intereses; los de la ciudad y los de protección del medio ambiente. Por un lado, no se perdería más industria ni puestos de trabajo (hay 200 familias pendientes del futuro de Cosmos) y tampoco se trasladaría a los empresarios "la imagen de una ciudad hostil hacia la inversión e insegura jurídicamente". Además, "se conjuga la protección del medio ambiente puesto que la innovación del plan se aprobaría de ahora hacia delante", puntualizó.

Esto, según Bellido, daría tiempo para "el día de mañana afrontar el traslado de Cosmos y el resto de plantas que puedan estar en una situación similar, pero con tiempo para que se recupere el mercado inmobiliario y el sector urbanístico" y que, mediante un convenio entre el Ayuntamiento y la empresa, se pueda "auto financiar el traslado y no sufran los empleos". Para el PP, ese debe ser el objetivo último, pero ahora "no es el momento ni son las formas" las que plantea el cogobierno.

Por último, Bellido manifestó que el PSOE llegó a plantear en la Gerencia de Urbanismo la retroactividad para la modificación del PGOU. De hecho, había un "compromiso" para hacer un cambio que garantizara la seguridad jurídica de la empresa (Cosmos), pero "la sorpresa llegó cuando se aprobó la enmienda en el propio consejo rector y no hizo lo que se había comprometido", concluyó.