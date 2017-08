El PP pide que los ambulantes sólo tengan que estar al día en sus pagos de actividad

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, pidió ayer al gobierno local de PSOE e IU que a las familias de venta ambulante de la capital solo se les exija estar al día en pagos de su actividad, y no en otras obligaciones que no están relacionadas con su labor ambulante.

Acompañado por el presidente de la Unión de Vendedores Ambulantes de Córdoba (Uvaco), Salvador Medrano, y el viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, el edil popular explicó que "la legislación y la normativa hay que aplicarla con sentido común y mirando a las personas, porque en este caso hay 200 familias que se quedan en la calle sin poder hacer nada". Para Bellido, "este gobierno no puede ser injusto y cruel con los vendedores ambulantes". Así, propuso, como hizo el PP en su etapa al frente del Ayuntamiento, que "se paralice de inmediato el plazo de diez días para pagar y que se dé un plazo más amplio para una regularización voluntaria y transitoria a los vendedores ambulantes", de modo que "no haya coacción ni se pida de inmediato con amenazas, sino que haya un plazo transitorio".

Bellido también demandó que "se cambie la norma o su interpretación", de forma que para tener un puesto de venta ambulante en Córdoba a las familias solo se les exija estar al día de lo que tiene que ver con su actividad, "con la tasa de ocupación de la vía pública, pero no de otro tipo de deudas que pueden venir de su actividad personal o privada y que nada tienen que ver con su actividad". El portavoz municipal del PP solicitó también que "se adopte un calendario de pagos, aplazamientos y fraccionamientos que les permitan ponerse al día de las tasas que se deben", de manera que "el que al final no quiera pagar o no esté al día, se le retire el puesto". Ante ello, advirtió de que "no se pueden aprobar expedientes con 16 reparos en el Pleno y ser estrictos en la legalidad con los vendedores ambulantes".

El presidente de la Unión de Vendedores Ambulantes de Córdoba, por su parte, consideró que do que "la situación es injusta y es un agravio comparativo con todo el comercio". No obstante, indicó que quieren "pagar, pero con facilidades".