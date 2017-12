El PP pide el cese de Pernichi por el "fracaso" del plan de obras

El portavoz del PP, José María Bellido, ha pedido hoy el "cese" de la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, después de que se haya demostrado que el plan de obras Mi barrio es Córdoba, a su juicio, "está muerto". Bellido se ha pronunciado así después de que el viernes la junta de gobierno local aprobara el cambio del convenio con el Ministerio de Hacienda para no perder 1,1 millones de euros que no se habían podido justificar ni con el plan de obras ni con el resto de actuaciones de Infraestructuras. El portavoz del PP ha desvelado -el gobierno municipal no había facilitado esa información- que a través de los fondos de Hacienda se van a financiar obras como el Open Future de la calle San Pablo, el punto limpio de Sadeco de Capitulares o la rehabilitación de la muralla del Marrubial. "No se puede hablar el jueves en el debate del estado de la ciudad de deslealtad del Gobierno central y luego hacer esto, hay que tener la cara dura como el cemento armado", ha dicho Bellido.

El portavoz del PP ha lamentado igualmente que se quiera culpabilizar "de manera sibilina" a los técnicos de Contratación cuando, ha dicho, "ahora más personal en esa unidad que cuando estaba el PP". La solución, según Bellido, sería impulsar todas las obras desde Infraestructuras para que los proyectos estuvieran listos antes de firmar el convenio con Hacienda y, después, apostar por la fórmula de negociado sin publicidad para que no se eternicen los proyectos. "El problema es de planificación del cogobierno municipal", asegura.