El PP ve un "pelotazo urbanístico" tras el freno al parking del hospital

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, consideró ayer que "la paralización del aparcamiento del Hospital Reina Sofía confirma que escondía un pelotazo urbanístico, tal como denunció el grupo municipal popular".

Fuentes lamentó que "las últimas declaraciones de la Junta y responsables municipales del PSOE confirman que no habrá ni aparcamiento ni Materno-Infantil, instalaciones necesarias para el centro sanitario que no se recogen en los actuales presupuestos andaluces". "El PSOE no puede convertir el anuncio de redacción de un plan de movilidad para el Reina Sofía en un cortina de humo para tratar de ocultar lo verdaderamente importante, la paralización indefinida del Materno-Infantil por el descarte del aparcamiento privado con el que se iba a financiar", argumentó.

El viceportavoz popular apuntó que "esperamos la redacción del plan de movilidad del Reina Sofía para el que se han dado un amplio margen de tiempo -de seis a ocho meses-, al tiempo que exigiremos desde el Ayuntamiento y en los órganos de decisión que correspondan que el cogobierno PSOE e IU defienda los intereses de la ciudad exigiendo la construcción del Materno-Infantil con fondos públicos de la Junta de Andalucía".

Fuentes exigió a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que "cumpla por una vez con su obligación de defender los intereses de la ciudad". "Aunque haya sido parte activa del conflicto generado como delegada de la Junta, fue ella la que inició la operación urbanística que vinculaba aparcamiento a construcción de instalaciones sanitarias, ahora es alcaldesa de Córdoba y debería velar por el interés general de los cordobeses ante un nuevo incumplimiento de su partido y la Junta", subrayó Fuentes.

Así, el viceportavoz del PP consideró que la solución al conflicto generado por el PSOE y la Administración autonómica "no puede quedarse en el anuncio de redacción de un plan de movilidad, que debería estar hecho, sino en un compromiso firme de mejora que fije qué pasa en el futuro con el aparcamiento y, sobre todo, con el nuevo Materno-Infantil". Fuentes sostuvo que "el cogobierno municipal de PSOE e IU ha vuelto a demostrar cuál es modelo de gestión y su plan para la ciudad: ninguno; al final de mesas de diálogo, encuentros y declaraciones no habrá ni aparcamiento ni Materno-Infantil, que quedan en la más absoluta indefinición".

Y es que, el pasado jueves fue un punto de inflexión en lo que al futuro en materia de infraestructuras para el Hospital Reina Sofía se refiere. Fue el día en el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunció que finalmente renuncia a seguir adelante con la construcción del tan cuestionado parking del complejo hospitalario -el SAS pretendía en un principio que la empresa adjudicataria de las obras de las Consultas Externas pagara esas obras a cambio de quedarse con la gestión del aparcamiento; o lo que es mismo privatizarlo-.

Y fue el día en que antes de que ese anuncio se llevara a cabo, el Ayuntamiento comunicó que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, le había planteado al gerente del SAS, Mariano Marín, a través de un escrito, la posibilidad de que sea el propio Consistorio, a través de la Delegación de Movilidad, el que se encargue de la elaboración definitiva del Plan para la Mejora de la Accesibilidad y la Movilidad. Será precisamente el plan de movilidad el que definirá qué parking necesita el Reina Sofía y quién lo financiará.