El PP cree que "los 78.000 parados no merecen una presidenta como Díaz"

El diputado autonómico del PP de Córdoba Miguel Ángel Torrico afirmó ayer que "los 78.556 parados cordobeses no merecen una presidenta como Susana Díaz, que ha tenido que devolver 900 millones de euros que habían llegado a Andalucía para Políticas Activas de Empleo por no saber gestionarlos". Torrico advirtió de que "es una irresponsabilidad tremenda que no tiene explicación ni razón de ser", puesto que "con 900 millones de euros se podía haber conseguido mucho en la comunidad autónoma con la tasa de paro más alta de España, sin embargo la dejadez de Díaz le ha permitido el lujo de despreciarlos".

Así, criticó que "los parados andaluces siguen a la merced de los antojos de Susana Díaz", de modo que "primero fueron las primarias y ahora intenta salvarse en Andalucía"