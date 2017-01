El PP exige de nuevo un pacto por el empleo tras el "mazazo" de la EPA

El portavoz del PP, José María Bellido, exigió ayer al cogobierno un "pacto por el empleo" después de haber conocido "los nefastos datos de desempleo" aportados por Encuesta de Población Activa (EPA), que calificó de "mazazo" para Córdoba. Bellido aseguró que la provincia es "la oveja negra del paro, que se aleja de la recuperación", ya que mientras que el número de desempleados se redujo en el conjunto de Andalucía y de España, en Córdoba se incrementó en 400 personas. "Nos estamos quedando atrás", insistió Bellido, quien apuntó directamente a "los gobiernos del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Junta de Andalucía" aunque se centró sobre todo en el cogobierno municipal. Así, insistió en que "el empleo es lo que más importa a los cordobeses" por lo que pidió un pacto en torno a este asunto, "como ya lo hice durante el Debate del Estado de la Ciudad".

Para Bellido, además, "no se puede poner deberes a las demás administraciones, cuando uno mismo no los hace", dijo en referencia a los proyectos pendientes que tiene el Ayuntamiento. "Necesitamos un plan de gobierno porque no se puede gobernar sin plan", apuntó el portavoz popular, quien dijo que el mejor ejemplo de la falta de gestión es "la pérdida de un millón de euros" de financiación del Estado para el plan de obras.

Pero Bellido exigió también al cogobierno que "facilite las inversiones privadas" y criticó que el centro comercial de Rabanales 21 siga "parado y se nos está muriendo entre las manos". El portavoz del PP recordó "se trata de un proyecto importante no sólo para el promotor, sino para el futuro del parque y no se está haciendo nada". Además se refirió al "Metrotrén o Cercanías" que tampoco se ha puesto en marcha tras más de un año y medio de gestión en el Ayuntamiento.

El portavoz del PP, José María Bellido, ofreció cinco pactos al cogobierno durante el Debate del Estado de la Ciudad: "un pacto por el empleo; un pacto por las empresas municipales, para que continúen siendo públicas; un pacto por las inversiones; un pacto por una ciudad del conocimiento; y un pacto por las personas". Bellido recordó ayer que aún no ha obtenido respuesta y que después de los datos del paro se hace más necesario que nunca.