El PP exige una ordenanza para la gestión de edificios municipales

El PP llevará al Pleno municipal de abril una propuesta en la que hablan de crear una ordenanza para gestionar los edificios municipales, en especial aquellos destinados a fines turísticos. Así lo informó ayer el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, José María Bellido, quien explicó que el objetivo es "solucionar los problemas que se crean en torno a la gestión de los equipamientos turísticos", a lo que apostilló que su partido ya ha denunciado en más de una ocasión el uso que se da a espacios con las Caballerizas Reales, el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) o el Alcázar de los Reyes Cristianos.

El objetivo, concretó, es que en tres meses el Pleno apruebe una ordenanza que regule el uso y la cesión de estos equipamientos y de los que están por venir, como es el caso del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero. Respecto a las contemplaciones que debería recoger esa ordenanza, Bellido habló de la "total seguridad jurídica". En este sentido, se refirió a un informe del secretario del Pleno, Valeriano Lavela, donde expone que, por ejemplo, el CRV no tiene definido ningún plan de usos, algo que al parecer del PP sería fundamental. Además los populares apuestan por "dejar claro qué es lo que queremos que se haga" dentro de esos edificios, poniendo como ejemplo en este caso el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A). Sobre esto Bellido criticó que "es edificio muy bonito que por dentro está vacío y no tiene actividad" y añadió que "siempre hay alguien que quiere llenarlo"; refiriéndose además a "pseudomítines", en clara alusión en este caso al homenaje a Fidel Castro celebrado en el Alcázar. Por último, el portavoz municipal del PP concretó que dicha ordenanza también deberá contemplar una igualdad de oportunidades a la hora de acceder a esos espacios. Para Bellido, si los bienes van a estar abiertos para terceros (como ferias o salones eventos culturales), "hay que regular un procedimiento claro". Además, añadió que si los actos que se celebran son con ánimo de lucro, habrá que cobrar un canon a los organizadores.

Bellido se detuvo en el caso concreto de las Caballerizas, edificio que pertenece al Ministerio de Defensa y que éste cede de manera temporal al Ayuntamiento. En estos momentos se está a la espera de prorrogar dicha cesión, aunque como Córdoba Ecuestre (entidad que gestiona el edificio) ha insistido en varias ocasiones, lo que debería estudiarse es la cesión definitiva. Sobre esto, Bellido recomendó al cogobierno alcanzar un acuerdo de manera "definitiva" para que el Ayuntamiento sea propietario del espacio y que cuando esto ocurra, agregó, se traspase a Córdoba Ecuestre para eliminar la incertidumbre y consolidar el espectáculo hípico. "Ha tenido dos años para un protocolo que dejamos firmado en abril de 2015 que podría haberse elevado a definitivo antes de abril de 2017", apuntó el popular, quien añadió que "no se trata de prórrogas eternas". Sobre las declaraciones del primer teniente alcalde, Pedro García, que habló sobre el afán especulatorio de Defensa, Bellido aseguró que lo que el Ministerio pide son "mayores aprovechamientos urbanístico en la zona militar, para viviendas". Con todo ello, criticó que el cogobierno no haya propuesto ninguna alternativa a esta cesión e insistió en que no existe especulación "porque no hay intereses privados por medio".