El PP ofrece al cogobierno sus votos para aprobar Rabanales 21

El edil popular argumentó su posición. En primer lugar defendió que se trata de una innovación del plan general y no de un plan parcial porque así se ha tramitado desde el principio. En cuanto al artículo de la ordenanza que no incluye el uso comercial en Rabanales 21, Bellido dijo que "se puede modificar y hacer un refundido en el plan, un trámite que no lleva más de un mes". Por último, el concejal del PP rebatió la petición que realiza la Junta sobre un estudio de impacto ambiental. Así, explicó que esa norma "es anterior a la aprobación de la innovación del PGOU", ya que la normativa se aprobó en marzo de 2015 y la petición de modificación del plan se realizó en noviembre de 2014. "Hay argumentos técnicos y jurídicos sobrados para defender esta actuación municipal y seguir adelante", pero esto requiere que "hay que ser valientes y defender a los técnicos y planteamientos municipales" porque "no siempre la Junta lleva razón". Bellido recordó que el informe de la administración autonómica es "perceptivo pero no vinculante", por lo que habría margen para continuar con la tramitación.

El portavoz del PP, José María Bellido, ofreció ayer al cogobierno de PSOE e IU los votos de los concejales populares tanto en el consejo de la gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) como en el Pleno para aprobar la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permita desbloquear el proyecto del centro comercial en el parque tecnológico Rabanales 21. Bellido defendió, contra el informe de la Junta de Andalucía, que el proceso se ha realizado de forma correcta y pidió al Ayuntamiento que, al igual que el PP, "defienda el criterio de los técnicos municipales, que no saben menos que los de la Junta de Andalucía". Para el portavoz popular el informe de la administración autonómica no debería suponer el reinicio del expediente, tal y como apuntó la semana pasada el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente. Es más, para Bellido el documento es "un ataque en toda regla de la Junta a Córdoba".

Ambrosio "va a cargarse" el parque tecnológico

El portavoz del PP, José María Bellido, acusó ayer a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de "cargarse" Rabanales 21 ya que si no sale adelante el centro comercial, el parque científico tecnológico "no va a poder soportarlo". De hecho, la venta de suelo para esa gran superficie es una de las pocas salidas que le quedan a la zona de innovación. Bellido fue ayer bastante duro con la alcaldesa y aseguró que "no puede permanecer en silencio" en ese asunto, ya que no sólo se estarían perdiendo los 300 empleos del centro comercial sino "el futuro del parque tecnológico, que debería ser un emblema para la ciudad en creación de puestos de trabajo e innovación". El portavoz popular lamentó la actitud que ha tenido el cogobierno en este asunto, ya que en su llegada al cogobierno descartó la zona comercial, pero "se pasó al sí en septiembre de 2016" para ahora pasarse "otra vez al no". Esto significa, insistió Bellido, "en que no hay un proyecto claro de ciudad".