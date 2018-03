El PP propone oficialmente a Bellido como candidato a la Alcaldía para 2019

El PP hizo ayer oficial la designación del actual portavoz en el Ayuntamiento, José María Bellido, como candidato a la Alcaldía para 2019. Aunque todavía tiene que pasar algunos trámites, Bellido estará el próximo sábado en Marbella en un acto presidido por Mariano Rajoy en el que se presentarán a los candidatos de las capitales andaluces. El primer paso es que hoy el comité electoral provincial realice formalmente la propuesta y que el viernes sea ratificado por el comité nacional. Hay que tener en cuenta que es Madrid quien designa a los aspirantes de las capitales, aunque suele hacerlo siguiendo el criterio de la dirección regional, en este caso Andalucía. Los populares querían tener a los candidatos designados antes de la Semana Santa, ya que la comunidad autónoma tiene la peculiaridad de que celebra elecciones antes. El PP ya había dicho por activa y por pasiva que Bellido era su candidato y ayer se hizo oficial. El presidente del partido, Adolfo Molina, aseguró que "por su capacidad de trabajo y su compromiso por Córdoba es el mejor candidato" y la mayoría de los cargos populares celebraron la designación. Bellido siempre ha contado el apoyo del partido aunque lo cierto es que ha habido alguna interferencia e intento que no ha llegado a cuajar y ni siquiera se ha puesto encima de la mesa. Más de un movimiento e incluso reuniones con dirigentes regionales se ha producido para ver si era posible otra alternativa, pero en Córdoba no estaban dispuestos a ningún cisma como lo que está ocurriendo en otras capitales andaluzas y todo el mundo dirigió su mirada a Bellido.

El portavoz popular terminará la semana siendo el candidato a la Alcaldía y, más que un simple cambio de designación, esto supone todo un paso adelante o al menos así debe interpretarse por parte del PP. Es cierto que en Capitulares llevan tiempo en modo electoral pero este nombramiento marca ya el camino para Bellido que, ahora sí, debe diseñar una estrategia para conseguir su objetivo de recuperar la Alcaldía, que es lo que pretende. "Acepto el apasionante reto de optar a la Alcaldía de Córdoba que me brindan mis compañeros del PP de Córdoba. Trabajaré para lograr la confianza de esa amplia mayoría de la sociedad que quiere una Córdoba con futuro e ilusión donde nadie se quede atrás. Cuento con todos vosotros", dijo ayer Bellido a través de las redes sociales tras hacerse oficial la propuesta.

El ex edil de Hacienda tiene el difícil reto de suceder a José Antonio Nieto, el candidato que consiguió los mejores resultados para los populares en unos comicios municipales. Su marcha primero al Congreso tras la debacle de 2015 y después al Ministerio del Interior -como secretario de Estado de Seguridad- dejaron a Bellido como cabeza visible del partido y con el edil Salvador Fuentes como su mano derecha. El reto no es ni mucho menos fácil, aunque por el momento parece que al PP le salen las cuentas según las encuestas que circulan por Capitulares.

El actual portavoz del PP es uno de los delfines de Nieto y fue delegado de Hacienda durante su mandato entre 2011 y 2015. Bellido fue por tanto uno de los artífices de la mejora económica del Ayuntamiento, cuyo déficit estaba disparado cuando tomaron el mando, en una época además en la que las restricciones de gasto fueron la tónica general. Hasta la alcaldesa, Isabel Ambrosio, reconoció al inicio de su mandato que una de las cosas positivas que se había encontrado al llegar a Capitulares fue el estado de las arcas municipales. El edil popular ha demostrado que es un buen gestor, aunque el perfil de candidato requiere otras exigencias que tendrá que asumir. Bellido está dispuesto y además quiere marcar su personalidad y cometer sus propios errores.

Licenciado en Derecho, José María Bellido (Córdoba, 1977) es concejal desde el año 2004, aunque ya fue en las listas -en el número 18- en los comicios de 1999 y ahora se enfrenta a su mayor reto político. Muy técnico y siempre apoyado en datos, no es muy dado a la política de titulares ni de las fotos. El candidato será presentado de manera oficial hoy y a partir de ahí empieza el trabajo si quiere ganar las elecciones, para lo que necesita desgastar lo suficiente a la alcaldesa y que Ciudadanos no le gane más terreno. El proceso, por tanto, no termina ni mucho menos hoy.