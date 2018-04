El PP reclama mejoras en la movilidad de San Agustín y retomar el plan de la Axerquía

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, se trasladó ayer al barrio de San Agustín dentro de la ruta por la ciudad que ha iniciado tras su designación oficial como candidato a la Alcaldía y allí exigió cambios para esta zona del casco histórico como una línea de microbuses. Bellido pidió mejoras en la movilidad del barrio, así como la recuperación del plan de la Axerquía Norte, que incluía actuaciones de rehabilitación en la zona. El portavoz del PP, acompañado de un nutrido grupo de vecinos del barrio, lamentó que el cogobierno y sobre todo la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "no estén en lo importante", que, en su opinión, es mejorar la vida de los cordobeses.

Bellido se trasladó hasta la calle Costanillas, donde hay varios asuntos pendientes. En primer lugar se refirió al colegio Luciana Centeno, "que lleva años vacío y desafectado y que hace dos años aprobamos en el Pleno acondicionarlo como centro cívico a petición de los vecinos". Sin embargo, lamentó que "después de más de dos años no se ha hecho absolutamente nada por parte del Ayuntamiento". "Espero que esta proposición no se convierta en otra mentira de la alcaldesa, que no sirva para nada y no tenga ninguna validez", advirtió Bellido, quien criticó que el cogobierno esté más pendiente "de otros asuntos y de debates estériles". En este sentido, se refirió a los últimos asuntos planteados como la tasa turística o la gentrificación y aseguró que "la realidad es que para que un barrio pueda tener vida y los hijos quieran vivir, necesitamos actuaciones".

El portavoz popular insistió en que "hay que retomar proyectos" como este microbús que haga paradas por calles de San Agustín que "no son un peligro para nadie" y reprochó que el plan de rehabilitación de la Axerquía Norte está "absolutamente parado, sin ninguna ejecución por la Junta, ni por el Consistorio", cuando permitiría que "el barrio pueda tener vida".

Sobre el currículum de la alcaldesa en la web del PSOE en el que aparecía una diplomatura en Magisterio que no tiene, Bellido dijo que "ha quedado retratada" con las explicaciones que, a su juicio, "no han resultado convincentes para nadie". "A mí me importa el futuro y que se resuelvan los problemas de los vecinos y se deje de ser protagonistas en Córdoba por las polémicas y charcos en los que la alcaldesa se mete", apostilló.