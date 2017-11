El PP llevará a los Juzgados el Pleno de presupuestos

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, ha anunciado que su partid va a impugnar en los tribunales el Pleno sobre presupuestos que se prevé celebrar el viernes porque lo considera un "atropello" para los concejales de la oposición, ya que no se han respetado los plazos "para poder prepararnos" nuestro trabajo. Bellido ha lamentado que la comisión de Hacienda para tratar las cuentas se ha convocado esta mañana a las 09:00 con sólo una hora y media de antelación. En la sesión se iban a tratar informes técnicos y los del Consejo Social y del Movimiento Ciudadano, pero "no nos ha dado tiempo". El Pleno, igualmente, se ha convocado para el viernes y el asunto se tratará como urgencia. "No es democrático ni transparente", ha insistido Bellido, quien ha lamentado que partidos como Ganemos hayan tenido "dos meses para prepararse" frente a los dos días con que cuenta la oposición.

Bellido ha asegurado que en sus cuatro años como delegado de Hacienda "jamás" se dio esta situación, ni quiera en 2014, cuando se aprobaron antes de que acabara el año los presupuestos de 2015. "Se están pisoteando los derechos de los concejales y el cogobierno debe entender que no somos un estorbo, sino que hacemos una labor importante y hay que respetarlo".