El PP lamenta que se quiera buscar otra polémica más con el callejero

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, criticó ayer que el cogobierno quiera "buscar otra nueva polémica" en la comisión de la memoria histórica que ha propuesta que se cambie el nombre de algunas calles como Cruz Conde, la avenida de Vallellano o la plaza de Cañero. "Es una polémica sin sentido", insistió Bellido, quien recordó que en 40 años de democracia en Córdoba ha habido 30 años bajo mandato de alcaldes comunistas "que ya hicieron un trabajo al respecto". Así, recordó que tanto Julio Anguita, "al que yo admiro", o Herminio Trigo realizaron "una profunda revisión" para eliminar del callejero cualquier vestigio franquista. "Ningún alcalde comunista pensó en cambiar de nombre" Cañero porque "no tienen motivos". "Yo no le voy a enmendar la plana ni a Julio Anguita ni a Herminio Trigo, que ya hicieron bien su trabajo", insistió el portavoz del PP.

Bellido recordó que ya la Asociación de Vecinos Cañero Nuevo manifestó que no estaba de acuerdo con este cambio de nombre por lo que apeló a la "participación ciudadana" para que en el tiempo que falta hasta la celebración del Pleno "se consiga separar el grano de la paja".

El portavoz de los populares cordobeses aseguró que si se quiere cambiar el nombre "se haga, pero no con la excusa de vincular a Cañero con el franquismo, ya que eso es falso". Igualmente cuestionó que "se quiera quitar el nombre de la calle Cruz Conde, que estaba rotulada antes del año 1930", por lo que "no puede ser con ningún motivo relativo a la dictadura franquista que fue posterior", y en el caso de Conde de Vallellano, "ministro en la dictadura franquista", fue "por las actuaciones que llevó en Córdoba" y "en Madrid, la ciudad de la que es originario el conde y gobernada por Ahora Madrid no se ha propuesto cambiar el nombre". El portavoz del PP lamentó que en el dictamen no se plantea "ni una sola actuación" sobre las fosas, que "eso sí es reparar la memoria de las víctimas y sus familias". Así, criticó que "el gobierno local pierde el tiempo sobre el asunto de las calles", porque, a su juicio, "es inevitable la polémica sin sentido" a tal efecto, "producto de una revisión que ningún alcalde comunista hizo".

La comisión apunta en su dictamen que es necesario eliminar "los símbolos franquistas y del Movimiento Nacional representados en las placas indicativas de viviendas de promoción pública" en las que parece el escudo franquista. En cuanto al cambio de nomenclatura de las calles, se apunta igualmente que el proceso de debe abrir a las organizaciones ciudadanas aunque realiza sus propuestas. En primer lugar, la retirada de la Cruz de los Caídos en la plaza de la Constitución y, en segundo, un listado de 15 calles. Además de Cruz Conde, Cañero o Vallellano se incluyen otras como Joaquín Benjumea, Cronista Rey Díaz José María Pemán, Fernando Fernández Martínez o la Glorieta de los Artilleros.