El PP pide que se investigue la organización de eventos en el centro de visitantes

"Mucho nos tememos que de actos supuestamente benéficos haya quien quiera obtener un beneficio empresarial en un espacio que es municipal y, por lo tanto, público". El PP lo tiene claro: "El cogobierno debe investigar la organización de eventos en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV)". Su portavoz municipal, José María Bellido, recordó que tanto Córdoba Ecuestre como el clúster Fides y Comercio Córdoba han denunciado esa "sospechosa" organización de eventos en el CRV y mostró su coincidencia con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a la hora de "no saber qué criterios se están aplicando en la cesión del espacio; estoy de acuerdo con la alcaldesa, creo que es necesario que en el Ayuntamiento se investigue qué está pasando con el Centro de Recepción de Visitantes y con los eventos que se quieren organizar en dicho centro por varios motivos". Uno de los motivos es, precisamente, porque "no sabemos con qué criterios se están cediendo los usos; y no es la primera vez, ya tuvimos un desencuentro cuando dijimos que no confundieran el Centro de Recepción de Visitantes con el Centro de Recepción de Militantes", aludiendo al acto organizado en el CRV por el PCE en homenaje a Fidel Castro. "Fue un acto del PCE, que es el partido del concejal que tiene delegada la gestión del CRV", recordó.

Bellido insistió en que "ahora nos encontramos" con que en el complejo se va a celebrar un salón de moda flamenca sobre el que hay una denuncia de plagio por parte de los organizadores del encuentro de moda flamenca que tuvo lugar el pasado año en Caballerizas Reales. "Cuidado , a ver si lo que estábamos diciendo que se hacía mal en Caballerizas Reales -el año pasado pedimos explicaciones al gobierno local de como se estaban cediendo esos usos para una feria gastronómica- ahora lo estamos trasplantando desde lo público al CRV", sentenció. El portavoz municipal del PP quiso con este ejemplo poner en alerta al equipo de gobierno, "porque mucho nos tomemos que detrás de actos supuestamente benéficos haya quien esté queriendo obtener beneficio empresarial", puntualizó. Como ejemplo puso el del salón flamenco del que Córdoba Ecuestre, Fides y Comercio Córdoba insisten en que es un plagio del celebrado el pasado año en Caballerizas Reales y que en su página web habla de patrocinios comerciales de hasta 5.000 euros así como de colocación de lonas publicitarias en la fachada del CRV. "Pudiera haber ya una programación de eventos prevista utilizando los mismos métodos", añadió el concejal del PP.

Frente a estos temores, Bellido propuso una opción A: "Si se va a ceder el CRV a particulares para la realización de eventos, regúlese mediante una ordenanza o un reglamento; establézcase un precio público por utilizar ese equipamiento y establézcanse unas limitaciones a ese uso diciendo qué se puede y qué no se puede hacer". Y una opción B: "Si se quiere hacer una agenda pública de eventos en el CRV, sáquese a concurso público trasparente que pueda presentarse quien quiera y que sea el Ayuntamiento el organizador de estos eventos a través de la empresa adjudicataria".