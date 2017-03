El PP pide la intervención en el Pleno de Aumente por el centro de ferias

El PP ha decidido llevar al Pleno la polémica por la obra del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero y pedirá en la próxima sesión la comparecencia del teniente de alcalde Emilio Aumente, que gestiona este asunto desde que asumió las competencias de Presidencia. Así lo explicó ayer el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, quien argumentó que el pasado 10 de febrero solicitaron toda la documentación sobre los trabajos, lo han reiterado esta misma semana "y no nos han hecho caso". Por este motivo, "creemos que es mejor para Córdoba que dé explicaciones en el Pleno y se den respuestas a las preguntas que están encima de la mesa". Estas cuestiones, ahondó, son ¿cómo queda la situación del centro de convenciones, quién autorizó que se continuara con las obras que aún no estaban en los modificados y por qué se pidió una prórroga si se sabía que no se iban a acabar los trabajos? Para el PP, además, hay otra pregunta fundamental, que es "y ahora, ¿qué?", en relación al futuro de esta infraestructura.

La obra del Parque Joyero está todavía prácticamente a la mitad de su ejecución, a pesar de que debería haber estado concluida en julio del año pasado. El principal motivo que ha ralentizado -y casi paralizado- los trabajos es que la constructora pidió un modificado de obra por valor de un millón de euros que tardó meses en resolverse y finamente fue desestimado. En estos momentos se trabaja en un nuevo modificado aunque la empresa ya ha pedido la resolución del contrato. En medio de todo este trámite, la Intervención elaboró un informe hace una semana en el que rechazaba la nueva prórroga -la última concluyó el 21 de febrero- y alertó de "posibles indicios" que apuntaban a que la empresa había acometido obras por valor de más de medio millón de euros sin autorización para hacerlo.

Ambrosio adelanta que ya hay propuestas sobre la mesa para terminar los trabajos

El Ayuntamiento maneja ahora varias opciones que eviten llegar a los tribunales, que sería el último paso. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, aseguró ayer que la intención del gobierno local con el CEFC es encontrar la manera de que la actual empresa constructora, la granadina UCOP, abandone la obra "lo antes posible" para poder adjudicar los trabajos que aún quedan pendientes.

De este modo, el Ayuntamiento trabaja ya, según adelantó Ambrosio, para buscar "una fórmula" que posibilite esa salida de la empresa de manera que en el menor tiempo posible se pueda sacar a licitación todo lo que queda por hacer, "que es casi la mitad", reconoció.

Ese trámite, añadió la regidora, debe hacerse "con todas las garantías y en el menor tiempo posible" para incidir en que el cogobierno tiene en mente esos dos conceptos: atender a la normativa y hacerlo en el menor tiempo posible. La asesoría jurídica del Consistorio trabaja ya en este asunto y según aseguró la alcaldesa, habrá un pronunciamiento sobre el tema "en los próximos días".

Ambrosio añadió que ya hay propuestas "sobre la mesa" que "se van a analizar y se darán a conocer". La alcaldesa incidió en que "se va a hacer todo lo posible para que la empresa, una vez que no ha cumplido con el contrato y finalizó el día 21 de febrero, abandone la obra lo antes posible". Todo ello, sentenció, " "poder volver a sacar a concurso y licitación lo que queda de obra y continuarla para poner en funcionamiento este equipamiento".