El PP insiste en un plan integral para Ciudad Jardín

El portavoz del PP, José María Bellido, ha insistido hoy en que el barrio de Ciudad Jardín necesita "un plan integral" y no "un parche" como ha considerado la peatonalización de la calle Antonio Maura. Bellido ha apuntado que la asociación de vecinos no respalda la iniciativa, que es una "cortina de humo", para no atajar los problemas de la zona. De hecho, los populares ya han planteado en la comisión de Presidencia "que se paralice" la peatonalización y han anunciado que en el próximo Pleno presentarán una moción para exigir que se ponga en marcha un plan integral en el barrio.

"Queremos que Ciudad Jardín recupere su tonto, el comercio tenga vida y que sea un barrio vivo", ha dicho Bellido, quien ha lamentado que el barrio siga degradándose por la incapacidad del cogobierno. El portavoz del PP ha insistido en que la solución es poner en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en Ciudad Jardín, "que es lo que los vecinos quieren que sea su barrio".