El PP inicia una "guerra democrática" por los ascensores de la Fuensanta

La lucha del PP contra la Junta ante la falta de ascensores en el barrio de la Fuensanta trajo ayer a Córdoba a su presidente autonómico, Juanma Moreno, quien no tuvo reparos en asegurar que su formación va a "declarar una guerra democrática a esta lucha que tiene esta barriada". Es más, aseguró que esta afrenta será "una lucha sin cuartel hasta que los ascensores estén instalados".

Moreno hizo estas declaraciones tras la visita que hizo al barrio de la Fuensanta -acompañado de dirigentes del PP cordobés- y a varios pisos que no disponen de elevadores y que impiden a sus vecinos, de avanzada edad, llevar una vida normal. Es más, llegó a retar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a que venga a esta barriada de la capital cordobesa para que conozca las condiciones en las que viven gran parte de los vecinos de la Fuensanta y que "viva lo que yo he vivido". "Estamos hablando de sufrimiento y de situaciones francamente injustas", incidió. El líder de los populares andaluces consideró, además, que se trata de "una grave injusticia social con todos y cada uno de los vecinos".

Moreno recordó cómo han llegado a esta situación buena parte de estos ciudadanos. Así, detalló que hace ahora diez años la Junta se comprometió a ayudar en la instalación de ascensores en edificios que carecen de ellos, con unos 18.000 andaluces afectados, de los que 5.000 son cordobeses. "La Junta de Andalucía prometió pagar gran parte del coste de estas instalaciones hace ya una década", a la vez que "los vecinos han encargado los proyectos, que valen dinero, y los han pagado ellos cada uno de su propio bolsillo y algunos han tenido que hacer incluso un depósito en el banco y hasta pagar licencia de obra al Ayuntamiento", anotó. Sin embargo, continuó, "diez años después y después de muchos dolores de cabeza, muchos trámites, mucho dinero que han puesto los vecinos, se encuentran que los ascensores no están instalados y a muchos de ellos les dicen que todo el calvario que ya han pasado, que es mucho y muy duro, no ha servido para nada". Moreno tambien aludió a los residentes que no llegaron ni siquiera a firmar el propio convenio con la Junta de Andalucía: "después de cumplir todos los trámites y gastos, les dicen que tienen que empezar ahora precisamente de cero, que vuelvan a concurrir de nuevo a las nuevas ayudas y si acaso les darán algunos puntos, pero sin ningún tipo de garantía para poder conseguirlo".

Ante esta situación, el presidente del PP andaluz avanzó que su partido "no se va a parar ni un minuto en denunciar esta situación", tanto en el Ayuntamiento de la capital, con mociones, como en el Parlamento regional, con una Proposición no de Ley, que llevarán en el mes de octubre para "instar a la Junta a que se reúna con las asociaciones de vecinos, que ponga un calendario y que ponga en marcha los ascensores que necesitan imperiosamente los vecinos".

Moreno señaló también que la de la Fuensanta "es una barriada donde muchos de sus vecinos tienen una media de edad por encima de los 50 años, personas que año tras año lógicamente tienen más dificultades y más limitaciones a la hora de acceder y subir unas escaleras".