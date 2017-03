El PP exige que se bajen los impuestos o un plan de inversiones con los 20 millones de remanente

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, exigió ayer al cogobierno que ponga en marcha un plan de inversiones financieramente sostenibles con los 20 millones de remanente que acumula la Tesorería del Ayuntamiento. Fuentes aseguró que esta medida está permitida por la ley de sostenibilidad y que sería una manera de dar salida "al dinero que no se ha gastado y está en un cajón". Ésta sería la opción más lógica para el PP si no se bajan las impuestos, que fue la primera propuesta. "Si sobra dinero no hay motivo para subir los impuestos a los cordobeses", aseguró el viceportavoz popular.

El Ayuntamiento ha cerrado el ejercicio de 2016 con un remanente de 20 millones después de que haya dejado sin gastar, entre otras partidas, los 12,8 millones de euros que se pidieron en créditos para inversiones. Fuentes aseguró que "ésta es la evidencia en cifras de la parálisis del cogobierno, que no hace nada más allá de subir y bajar la persiana", criticó.

El PP puso nombre y apellidos a las inversiones que, a su juicio, deberían contener ese plan para dar salida a los 20 millones de euros. Así, detalló diez actuaciones que son: el parque del Canal, la remodelación integral de la avenida de las Ollerías, el parking de La Fuensanta, el sistema de riego con agua no potable en las zonas verdes de la ciudad, la renovación del parque móvil del Ayuntamiento o la actualización del Centro de Proceso de Datos (CPD). El viceportavoz popular también exigió que se incluya en ese plan una nueva edición del plan 50 obras en 50 barrios, además del parque de Levante o la puesta en marcha del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en Ciudad Jardín. Por último, Fuentes reclamó la recuperación del antiguo cine Andalucía, que era uno de los proyectos prometidos en campaña por el cogobierno.

El viceportavoz del PP lamentó la "incapacidad e incompetencia" del cogobierno, que "no ha hecho absolutamente nada" este año. Para PSOE e IU, dijo, "los presupuestos son papel mojado porque no hacen nada de lo que estaba previsto". El edil popular reclamó al Ayuntamiento que recapacite y que contemple este plan de inversiones.