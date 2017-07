El PP niega financiación ilegal y el resto de partidos exigen explicaciones

"En el PP de Córdoba no hay financiación ilegal". Así de tajante se mostró ayer el presidente del partido, Adolfo Molina, después de que se haya conocido que el sumario del caso Púnica -que investiga una supuesta financiación irregular del PP de Madrid- incluye algunos correos electrónicos enviados por el ahora portavoz popular en el Ayuntamiento, José María Bellido, dando instrucciones para cambiar la fecha de algunas facturas y para pagarlas a través de los fondos del partido y del grupo municipal. Las facturas iban destinadas a la empresa El Laboratorio, que se había encargado de realizar estudios sociológicos, y los pagos se realizaron durante 2008, cuando el ahora secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, estaba al frente del PP cordobés. El partido, además, hizo públicos ayer los documentos que demuestran las transferencias realizadas y descartó que se haya abonado o desviado cantidad alguna por parte de una empresa ligada a la constructora Prasa. "El PP de Córdoba siempre ha cumplido escrupulosamente la Ley al financiarse con fondos propios y, las distintas campañas electorales, con los fondos asignados por la dirección nacional del PP para gasto electoral. Unos fondos que nunca hemos sobrepasado", aseguró Molina, quien apuntó a una "campaña de acoso y derribo" contra Nieto como el origen de estas informaciones. El PP cordobés mantiene esta tesis desde que se hizo pública la reunión que mantuvo el secretario de Estado con el vicepresidente de Mercasa, Ignacio González, una vez que este último ya sabía que estaba siendo investigado.

Molina no se salió del guión, a pesar de que hasta sus propios compañeros de partido le exigieron explicaciones. Fue el caso del vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, quien pidió que explicaran "rápido y con todos los detalles" si había habido amaño de facturas. Así, tras el comunicado inicial, los populares enviaron la justificación de las facturas y los pagos que se adjuntan en la información. Molina insistió en que los correos que se han hecho públicos se refieren a "unos pagos que va a hacer el PP" y que "están hechos", hasta el punto de que en la contabilidad del PP de Córdoba "la factura a la que se hace referencia está contabilizada, con su asiento contable y pagada", es decir, "que no hay nadie externo que pague esa factura". Tal y como ya apuntó el propio Bellido a este periódico el lunes, el presidente del PP insistió en que "en este momento todos los pagos se hacen desde el PP de Córdoba por transferencia bancaria, de manera totalmente transparente y acorde a la legislación". "El PP de Córdoba es un partido austero y no tiene nada que ocultar", aseguró Molina, quien anunció que "emprenderemos acciones legales contra todo el que ponga en duda la honestidad del partido y sus miembros".

Pese a la argumentación del PP, todos los partidos, tanto a nivel nacional como local, se pronunciaron ayer sobre esta polémica y exigieron dimisiones y explicaciones a los implicados. La alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), aunque apeló a la "prudencia" sí que lamentó que "el PP ponga a Córdoba en el mapa de la corrupción" política. Más allá fue el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), quien dijo que el PP de Córdoba "es el mismo que el de Madrid o Valencia" y que, desde la prudencia "más absoluta, la realidad objetiva es que están todos podridos de corrupción". Así, aseguró que "lo lógico es que Nieto dimita y Bellido siga sus pasos". Desde Ganemos Córdoba exigieron "una comisión de investigación" sobre este asunto, "porque queremos llegar hasta las últimas consecuencias".

La secretaria general de Podemos Andalucía pidió la dimisión de Nieto, mientras que el PSOE en Andalucía, a través del parlamentario Jesús María Ruiz, también exigió "explicaciones al PP". El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, se remitió a las explicaciones dadas por el partido en Córdoba.

A nivel nacional se pronunció el diputado de Ciudadanos Toni Cantó, quien se refirió a la "nula credibilidad" del PP, así como la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, quien lamentó "la larga lista completamente deleznable para la calidad de la democracia" de la corrupción en el PP.