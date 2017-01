El PP critica el "escaso impacto exterior" de la promoción de Córdoba en Fitur 2017

El grupo municipal del PP hizo ayer una "crítica constructiva" de la presencia de Córdoba en Fitur 2017. Tanto el portavoz como el viceportavoz del grupo municipal, José María Bellido y Salvador Fuentes, respectivamente, insistieron durante esa "crítica constructiva" en que la promoción de Córdoba en la feria internacional madrileña "ha tenido un escaso impacto exterior" y que el equipo de gobierno ha acudido a Fitur "sin un plan de acción turística y con agujeros negros en una promoción destartalada", con omisiones y fallos claros".

Entre esos grandes agujeros, el PP echa de menos la promoción del turismo de negocios y ferias, "seguramente provocada porque no están operativos dos equipamientos clave para este tipo de turismo, como son el Palacio de Congresos de la calle Torrijos y el futuro Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero", sentenció Bellido. Otro esos "agujeros" es "el escaso impacto exterior de los eventos promocionales presentados, incluida la promoción del convenio con Vicente Amigo y el acto que contó con la participación del chef Kisko García". Bellido aseguró que el impacto de esas acciones fuera de Córdoba es insignificante. "Los asistentes a tales actos son cordobeses, en su mayoría", añadió.

Y el tercero de esos "agujeros" detectados por el PP en la presencia de Córdoba en Fitur 2017 son las "presentaciones endogámicas". "Se han hecho por cordobeses y para cordobeses y los actos han sido poco ambiciosos, por lo que hay que darle una vuelta al modelo de promoción de Córdoba en Fitur, que debe enfocarse a captar el turismo de negocios, y en el estand de Córdoba deben tener más protagonismo los profesionales y empresarios del sector", recomendó Bellido.

El portavoz del PP puntualizó que "no se puede ir a Fitur sólo para mirarnos el ombligo y a repartir folletos, sino que hay que acudir allí con productos turísticos más elaborados, buscando incrementar las pernoctaciones" y desestacionalizar el turismo en la ciudad", relató.

"Córdoba debe acudir a Fitur con una agenda técnica, con la que no se ha contado", sentenció, por su parte, Fuentes, quien añadió que "no ha habido proyección exterior de Córdoba, porque la agenda de presentaciones está cuadrada a martillazos". El viceportavoz popular dijo que "si no hay nada que ofrecer en negocios no tenemos que hacer nada en Fitur" y abogó por aprovechar, "como se ha hecho este año, a iconos de la ciudad, como es el caso del guitarrista Vicente Amigo". También por apostar por la gastronomía y, "sobre todo, siempre contando con los profesionales".