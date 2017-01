El PP exige la reforma integral de la plaza de España

El grupo municipal popular pidió ayer por boca de su edil Laura Ruiz la reforma integral de la plaza conocida como de España -la plaza Gonzalo de Ayora-. También demandó el arreglo de una de las vías que desemboca en la misma, la calle de Los Haranas. Ruiz insistió en que se trata de un enclave "en el que no se ha actuado en 50 años" y detalló que "sus acerados están totalmente levantados por las raíces de los árboles, además de que la jardinería no está cuidada; hay sólo dos árboles muy viejos que incluso no se han podado". También denunció que en la zona hay adoquines con socavones y grietas. La edil del PP destacó asimismo que hay momentos del día en que "se llena de basura por el mercado municipal [ubicado en la plaza] y la plaza da una imagen tercermundista", por lo que demando el soterramiento de contenedores.

Ruiz detalló que el anterior gobierno municipal del PP pensaba actuar en la plaza. "Teníamos un estudio para ello con un presupuesto incluido de unos 300.000 euros", dijo. Y aprovechó para denunciar "la poca inversión que ha realizado el cogobierno en el Distrito Centro dentro del Plan de Obras 2016; tan sólo cinco euros por habitante cuando en zonas en los que sabía que iba a sacar rédito electoral ha invertido hasta 26 y 28 euros por habitante. Pedimos que se reparta esa inversión por igual en todos los barrios", exigió.