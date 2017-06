El PP exige a la Junta un plan de usos para el edificio de los Juzgados

El portavoz del PP, José María Bellido, exigió ayer a la Junta de Andalucía que elabore un plan de usos para el edificio de los Juzgados, en Conde de Vallellano, una vez que su actividad se va a trasladar a la Ciudad de la Justicia o, de lo contrario, ceda el inmueble al Ayuntamiento para que se puedan implantar servicios municipales en ese inmueble. Bellido recordó que el PP ya ha alertado de que, una que vez que se produzca el traslado de la actividad de la Audiencia a la Ciudad de la Justicia -que se iniciará en septiembre y estará culminada al inicio de 2018-, "este edificio no puede quedar vacío", sino que debería estar ya dotado de uso. Los populares, de hecho, ya plantearon su posible cesión al Ayuntamiento para albergar algunos servicios municipales debido al "fácil acceso" que presenta este inmueble, "mucho mejor que Capitulares", señaló. Sin embargo, la Junta de Andalucía "respondió que quería reorganizar su sede administrativa" y unificarlas en los Juzgados. "Sin embargo, todavía no hay nada concretado", aseguró Bellido, por lo que "la Junta no puede ser como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer", insistió. El PP va a presentar una moción en el Pleno del próximo martes en el que pide una solución al edificio.

Bellido explicó que la Audiencia es, en estos momentos, "un motor económico para el barrio" de Ciudad Jardín, por lo que no se puede permitir que el edificio "se convierta en una nueva Noreña, un solar abandonado". El concejal insistió en que "si no se dota de usos en el año 2018, se va a convertir en un edificio abandonado", algo que desde el PP quieren "evitar para que no se deprima esta zona de la ciudad", porque "muchos negocios vean como la clientela se viene abajo porque el traslado de la importante sede administrativa de los juzgados a la Ciudad de la Justicia haga que todo el personal desaparezca y el edificio no tenga nuevos usos", aseguró.

Por tanto, Bellido defendió que se trata de "un asunto de ciudad" que no quiere que "se convierta en un problema de ciudad", para lo cual desde el PP "se intenta desde hace un año que la solución futura del edificio de los juzgados sea correcta y pronta, que no se demore en el tiempo", recordó. De hecho, fue en abril del año pasado cuando el todavía concejal del PP, José Antonio Nieto, pidió al Ejecutivo autonómico establezca un plan de usos y planteó por primera vez que pudiera albergar servicios municipales.

La sede los juzgados es propiedad del Gobierno central pero su uso está cedido a la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en Justicia. Una vez que se produzca el traslado, el Gobierno regional tendrá que plantear la desafectación del uso y el inmueble revertirá en la administración central, que puede volver a cederlo. Los populares ya avisaron de la necesidad de iniciar los trámites con antelación al traslado.

La Junta de Andalucía ya ha aprobado el traslado a la Ciudad de la Justicia por importe de 195.000 euros. Está previsto que los traslados comiencen el próximo mes de septiembre y que se lleven a cabo por fases. En concreto, están previstas 20 aunque el contrato contempla la reducción de las mismas, y se llevarán a cabo como máximo hasta finales del mes de enero, desde los jueves a las 15:00 hasta los lunes a las 08:00.