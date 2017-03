El PP alerta de que el espectáculo ecuestre de Caballerizas corre peligro

El portavoz grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, alertó ayer de que el informe emitido por la Intervención General de Fondos sobre Caballerizas Reales -en el que destaca en que "no resultaría procedente" la venta de entradas para el espectáculo ecuestre tras vencer el protocolo para la cesión de este inmueble suscrito hace dos años con el Ministerio de Defensa- demuestra que "la incapacidad o falta de voluntad política del cogobierno municipal está poniendo en riesgo el uso y el espectáculo ecuestre en Caballerizas Reales" que durante 20 años lleva desarrollando con éxito la asociación Córdoba Ecuestre. José María Bellido considera "inadmisible" que hayan pasado dos años y "el actual gobierno municipal no haya hecho absolutamente nada para culminar el protocolo firmado por el anterior gobierno municipal entre el Ayuntamiento de Córdoba y Ministerio de Defensa que diera garantías para el uso de Caballerizas Reales". "Córdoba no se puede permitir un gobierno que pone en riesgo eventos turísticos de primer nivel como el espectáculo ecuestre de Caballerizas y a una asociación con la solera de Córdoba Ecuestre a la que arroja a situación de alegalidad y obliga a jugársela para seguir manteniendo en marcha un evento de primer nivel".

Bellido exige a Ambrosio y a García que "hoy mismo" solventen esta situación y "aseguren con el Ministerio de Defensa que se puede seguir funcionando como hasta ahora en Caballerizas Reales, que garanticen la continuidad de la presencia de Córdoba Ecuestre en este espacio con un espectáculo que supone un atractivo de primer nivel para la cultura y el turismo de la ciudad". El portavoz popular sostiene que es "muy grave" que "en dos años no se haya avanzado nada, con el agravante de que el convenio cesa y entramos en un período de riesgo cierto", sobre todo tras conocer el informe de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Córdoba.

Los Intervención insiste en que el convenio con Defensa venció el pasado día 9

"Si fuéramos malpensados, y quizás haya alguien que de verdad lo piense, podríamos interpretar que lo que persigue este gobierno municipal de PSOE e IU es cargarse el espectáculo ecuestre y echar de Caballerizas a Córdoba Ecuestre", apuntó el portavoz municipal del PP. Bellido sostuvo que "deben darse desde el cogobierno las explicaciones oportunas de por qué se han perdido dos años para llegar a la compleja situación actual, que deberían resolver de forma urgente por el bien de Córdoba, de la oferta turística y de labor que ha desarrollado Córdoba Ecuestre por el mundo del caballo", apostilló.

En su informe, el órgano fiscalizador del Ayuntamiento refleja que el convenio rubricado entre el Consistorio y el Ministerio de Defensa venció el pasado 9 de marzo. No obstante, desde el gobierno municipal puntualizan que existe una addenda a ese documento que afecta a Córdoba Ecuestre que reza que el convenio sigue vigente hasta el próximo 14 de abril. En el documento de la Intervención General de Fondos, el órgano fiscalizador le insiste al Consorcio de Turismo que sin el convenio en vigor no se pueden vender tickets desde la web o los puntos de información turísticos de la ciudad.