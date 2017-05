El PP pide la destitución de Pino por el "caos" de Aucorsa en la Feria

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, pidió ayer a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que cese al concejal de Movilidad y presidente de Aucorsa, Andrés Pino, así como al gerente de la entidad, Juan Antonio Cebrián, por el "caos" que se ha producido durante la Feria por la falta de transporte público derivado de una mala gestión de la dirección. Bellido aseguró que el gobierno municipal se merece "un suspenso" en transporte público por no poder lograr un acuerdo con los trabajadores para que, como todos los años, hicieran horas extras. Esto demuestra, insistió, "su incapacidad, porque a la mínima que se encuentra sobrepasado no sabe buscar soluciones". El portavoz aseguró que el servicio de Aucorsa "ha sido un desastre" por culpa de Pino y que miles de cordobeses "no han podido acceder a los vehículos". Así, puso de ejemplo de que la última noche de Feria, la del sábado, los autobuses dejaron de funcionar a las 06:30 y, dos horas más tarde, "seguía habiendo gente haciendo cola en los taxis".

En este sentido también se refirió al gremio taxista, a quien definió como "una víctima colateral" del conflicto con Aucorsa ya que "han tenido que asumir todo lo que no se podía a través de los autobuses y han realizado muchos más servicios de los que habían previsto". Bellido también reclamó que se tenga en cuenta al sector del taxi para diseñar los planes de tráfico durante la Feria, algo que ahora no ocurre. El presidente de la Asociación de Taxistas, Miguel Ruano, ya lamentó en declaraciones a este periódico que "no se hayan tenido en cuenta" sus propuestas y resaltó que en Cardenal González "se producen caravanas interminables", ya que es la única manera de llegar a la Feria procedente de la zona de Poniente, "porque el Ayuntamiento no aceptaba dejar la zona de la Puerta del Puente de doble sentido en los días y horas de mayor afluencia". Finalmente, según dijo Bellido, sí se permitió el paso en doble sentido por esta zona de preferencia peatonal, "aunque pusieron un radar, una actitud impresentable", dijo el portavoz popular. Por todo esto, ni Pino ni Cebrián, dijo "han estado a la altura" y la alcaldesa "debería cesarlos".

La concejala del PP Amelia Caracuel, por su parte, lamentó que "llevamos dos años perdidos" y criticó el desarrollo de la Feria porque, entre otras cuestiones, "no ha habido sombras ni microclimas pese a las altas temperaturas" ni tampoco se ha mejorado el Paseo de Caballos. Caracuel reclamó más inversión en el recinto ferial en lugar de tanto diálogo.