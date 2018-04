El PP pide destinar los 2,5 millones de los PGE al Metrotrén o a ascensores

El portavoz del PP, José María Bellido, valoró ayer los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y aseguró que hay "21,9 millones de razones" para apoyarlos, en referencia a la cantidad que llega a la capital para inversiones. De esa partida, el edil popular se refirió a los 2,5 millones que transfiere el Estado y propuso que esa partida se destine a la construcción de las estaciones del Cercanías que faltan -la del Parque Joyero y la de Levante- o para la instalación de ascensores en bloques que llevan pidiendo esta mejora en la movilidad desde hace años. Bellido aseguró que "antes que las obras están las personas", en referencia a que esta partida ha ido tradicionalmente destinada a planes de obra, por lo que insistió en que sería necesario "pensar en proyectos estratégicos" que mejoren "la vida de las personas".

La propuesta de Bellido llega después de que los presupuestos generales no incluyen ninguna partida específica para esas estaciones que restan, a pesar que el propio subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, dijo que el compromiso del Estado era construirlas. No obstante, la instalación de ascensores fue una promesa de la Junta de Andalucía que aún no ha cumplido y que tiene a miles de familias esperando, la mayoría con problemas o dificultades de movilidad.

El portavoz popular destaca las inversiones en cultura y para la salida de la A-4

El portavoz del PP defendió las cuentas del Estado para Córdoba, que este año han elevado un 42% las inversiones hasta los 82 millones. Además relató que se contemplan "todos los proyectos que se solicitan" y también medidas sociales tanto para pensionistas como para familias numerosas y jóvenes. "Le pido a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que anteponga los intereses de Córdoba a los de su partido", insistió el edil popular, quien recordó que los presupuestos recogen la equiparación salarial de Guardia Civil y Policía Nacional y flexibilizan los límites de la tasa de reposición en los servicios municipales. El PSOE, apuntó Bellido, "debería apoyar las cuentas para que así dejemos de estas pendientes de los partidos nacionalistas. La alcaldesa debe pensar si le importan más las personas o las siglas", apostilló el portavoz del PP.

Bellido relató las inversiones que llegan a la capital y que son "demandas de hace tiempo" como es la nueva salida de la A-4, para la que se ha consignado 3,9 millones de euros o la Variante Oeste, con dos millones de euros. Esta última carretera, relató, está aún a la espera de la firma de un convenio entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía. Para la capital hay otras inversiones, como las relativos al Ministerio de Cultura. La Biblioteca del Estado tendrá la misma partida que en 2017, 3,5 millones de euros, que deben ir a impulsar de nuevo la obra que lleva parada más de un año. El Museo Arqueológico se queda con apenas 300.000 euros, unas partidas simbólicas que llevan apareciendo en los últimos ejercicios. Sí que habrá una partida de 439.000 euros a cargo del IVA cultural para la rehabilitación del Museo Regina.

Igualmente se contemplan 600.000 euros para las comisarías de Policía Nacional y otros 600.000 para la instalación de barreras acústicas en la A-4 a su paso por el barrio de la Fuensanta. El aeropuerto también contará con una partida de 3,8 millones de euros.