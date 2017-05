El PP denuncia el retraso de las obras municipales de 2017

Para el PP, la Delegación Municipal de Infraestructuras sufre de parálisis en su gestión. La edil popular Laura Ruiz denunció ayer que no hay ni una sola obra correspondiente a 2017 que esté en marcha en la ciudad, "y ya estamos casi a mediados de año", puntualizó. No sólo se refirió a las 25 actuaciones del plan Mi Barrio es Córdoba, de las que criticó "que aún no estén ni licitada", mostrando su temor de que a final de año se pierdan fondos "como ocurrió el pasado año, que por esa falta de ejecución se acabó perdiendo un millón de euros". También habló del plan asfalto. "En 2017 se va a ejecutar el correspondiente a 2016, año del que se dejaron sin invertir 770.000 euros", criticó.

Además, habló de que el PP ya advirtió de la pérdida de la subvención del Ministerio de Hacienda para actuaciones en los barrios, por lo que hubo que devolver un millón de euros y "probablemente se lleven a cabo durante este año, pero a día de hoy no se ha ejecutado ninguna", sentenció. Ruiz detalló que se trata de cuatro proyectos por cuantías altas, los correspondientes a las actuaciones de mejora en la calle Osario Romana, el acerado de la avenida de la Fuensanta y la plaza Pelagio, la calle Teruel y el Camino del Río en Santa María de Trassierra.

Ruiz criticó también que "no se sepa nada" de las actuaciones del Plan Jessica. "Prácticamente un año después de que la alcaldesa firmara el convenio seguimos sin saber en qué se van a invertir esos fondos; las actuaciones tienen que estar implementadas en este 2017. Se pueden perder parte de los cuatro millones de euros de estos fondos", detalló. Y la "inversión fantasma" de 300.000 anunciada para el recinto ferial de El Arenal. "Con una cara sorprendente, la delegada de Promoción de la Ciudad [Carmen González] dijo que no se va a ejecutar en este 2017, por lo que no va a mejorar la Feria para este año", lamentó la edil del PP.