El PP denuncia otro retraso en el comienzo de las obras Marrubial

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, demandó ayer la puesta en marcha "inmediata" de las obras de remodelación de la Ronda del Marrubial en el marco de una actuación "integral y conjunta". Según el concejal, que las actuaciones se lleven a cabo de una forma global y transversal "es algo que el mismo Emilio Aumente", delegado de Vía Pública, "demandó el año pasado". Sin embargo, el plan constará de dos fases, de las cuales la primera abarcaría la remodelación del lado correspondiente a la muralla, es decir, reforma del acerado , un carril bici y dos carriles de automóviles. "Se dijo que para últimos de julio se habría adjudicado la obra y todavía no ha sucedido", apuntó Fuentes. El concejal hizo hincapié en que, al tratarse de obras financiadas con fondos europeos, "deben estar finalizadas en tiempo y en forma". "Venimos aquí a hacer un ejercicio de marcaje al consejero de Fomento, Felipe López, y a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, porque no nos fiamos de que se cumplan los plazos", sentenció Fuentes. El edil expresó su "preocupación" acerca de un posible solapamiento de las obras de remodelación de la muralla, que corren a cargo del Ayuntamiento, y las demás, financiadas por la Junta y destinadas a reformar la calzada. Según el concejal, que la reforma de la muralla no haya concluido podría llevar al desplazamiento en el tiempo de las obras asumidas por la Consejería de Fomento. Fuentes informó de que la segunda fase debería comenzar con la licitación de un convenio en octubre entre el Ayuntamiento y la Junta que estipularía el comienzo de las obras correspondientes en marzo de 2018.

Otro de los aspectos "preocupantes", según el concejal, es el desconocimiento sobre cómo se van a unir los cuatro nuevos carriles ideados para la Ronda con los cuatro ya existentes al comienzo de la avenida de Barcelona, uno de "los sitios de más tránsito de la ciudad". Fuentes hizo referencia además a la "necesaria demolición de las casas situadas al comienzo de la citada avenida debido a que "hacen cuello de botella y no dejarían espacio para la inclusión de los carriles". Fuentes demandó que en la "actuación integral" se incluyera una remodelación de Ollerías y la creación de aparcamientos, uno en el solar de la calle Hornillos, que necesitaría de una expropiación previa, y otro que conllevaría la habilitación de una explanada en Piconeros. Por su parte, el concejal del PP Luis Martín concluyó que "en el próximo consejo de Gerencia pediremos que se haga un cronograma con el comienzo y el término de las obras".

La Consejería de Fomento, tras las críticas del PP, aseguró ayer que la contratación para la construcción del carril bici está prevista para finales de agosto.