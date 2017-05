El PP denuncia que tan sólo se ha realizado un contrato del Emplea

El PP pintó ayer un panorama desolador en lo que a contrataciones municipales de los programas Emplea para mayores y menores de 30 años se refiere. El viceportavoz del grupo municipal, Salvador Fuentes, denunció que el equipo de gobierno hasta el momento tan sólo ha realizado uno de los 886 contratos previstos en dichos programas para este año, el correspondiente a un técnico. "El equipo de gobierno incumple de esta manera su cronograma, que incluye que hasta este mes de mayo se deberían haber realizado 190 nuevas contrataciones con cargo a esos programas, algo que están esperando muchas familias cordobesas", puntualizó. Fuentes insistió en que estos programas están dotados en total con 7,4 millones de euros. "El Ayuntamiento corre el riesgo de tener que devolver parte de ese dinero si a 31 de diciembre de 2017 no están todas las contrataciones previstas para estos programas de la Junta de Andalucía", alertó el viceportavoz popular.

El programa Emplea depende del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), que está dirigido por la edil socialista Mar Téllez. Fuentes destacó que uno de los motivos por los que "la alcaldesa se ha inventado esa mascarada de la comisión de expertos que deben buscar la titularidad pública de la Mezquita-Catedral y que no va a ningún sitio es para tapar nefastas gestiones como esta del Plan Emplea". "¿Para esto no hay comisión de investigación? ¿Qué motivos y razones tiene el Imdeec para no llevar al día la contratación de 886 posibles empleos en Córdoba? ¿A quién le van a pedir explicaciones las cientos de familias que se han quedado sin empleo: a la alcaldesa, a Mar Téllez; o al gerente del Imdeec? ¿Qué sentido tiene tanto circo y tanta mascarada cuando luego no se hace lo que hay que hacer?", fueron sólo algunas de las preguntas que lanzó el viceportavoz municipal del PP al respecto.

La alcaldesa ya insistió a los populares en que no se perderá ni un sólo euro de los programas

"Vamos a solicitar al Imdeec todos los informes y ver a cuántas personas se han contratado y cuál es el programa de contratación; como se pierdan los fondos y no se lleguen a contratar a la totalidad de esas 886 personas, habrá que pedir responsabilidades", añadió.

A principios del pasado mes de febrero, el grupo municipal popular también alertó del retraso que sufrían las contrataciones. En esa ocasión fue el portavoz del grupo, José María Bellido, el encargado de alzar la voz contra la gestión del programa. "A día de hoy no se han iniciado los procesos de selección, por lo no sabemos qué está pasando, si es la Junta la que no ha liberado los fondos o es el Ayuntamiento el que tiene problemas para desarrollar este programa", sentenció entonces. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, le contestó que el primer ingreso de fondos para el Emplea se había recibido dos semanas antes [en enero] y que el Ayuntamiento no iba a perder ni un euro para desempleados.