El PP denuncia que un tercio de los proyectos de Mi barrio es Córdoba aún no se ha adjudicado

Ocho de las 25 actuaciones proyectadas en el plan Mi barrio es Córdoba de 2017 aún no han sido ni siquiera adjudicadas. Así lo denunció ayer el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, quien lamentó la "incapacidad" tanto de la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, como de la alcaldesa, Isabel Ambrosio. Las obras que todavía no han empezado son las de la calle Alcalde PIneda Infantes Castillejo, la cuarta fase de la avenida Virgen de Fátima, la calle Escultor Ramón Barba, la mejora de los acerados de Alcolea, la calle Inca Garcilaso, la calle Conferencia y las de la calle Guadalquivir en Villarrubia y Pintor Jiménez Córdoba en El Higuerón. El resto está al 60% de ejecución.

"Esto ha pasado de ser Mi barrio es Córdoba a Mi barrio son las alcantarillas y ahora Mi barrio es nada", dijo Bellido, quien lamentó la "pésima gestión" del equipo de gobierno. "Ya no es que las obras lleven un ritmo más o menos retrasado, es que ni están ni se las espera", dijo el portavoz popular, quien recordó que las ocho obras a las que hizo referencia se sacaron a licitación en agosto de 2017. "No sabemos por qué han pasado siete meses y seguimos igual", lamentó el edil popular.

"Lo que reclamamos a Pernichi y a la alcaldesa es una explicación, que nos diga qué es lo que está pasando con estas actuaciones porque no tenemos ninguna noticia", insistió Bellido, quien puso de ejemplo la situación de la calle Conferencia, en Huerta de la Reina, donde se iniciaron unas obras de Emacsa con la intención de que después continuara el arreglo de la vía pero "no se ha hecho nada".

De las otras 17 actuaciones del plan, explicó el portavoz popular, "sólo están ejecutadas al 60% de lo que correspondía a 2017. Este es el ritmo al que nos está acostumbrando el equipo de gobierno. Ahora querrán hacer lo que no han hecho en dos años y medio", lamentó Bellido. Para el líder del PP en el Ayuntamiento, esto significa que "aquí hay un problema de gestión del gobierno, es una incapacidad". El concejal se preguntó "dónde está esa famosa segunda unidad de Contratación para obras y para las inversiones" que prometió la alcaldesa, y aseguró que el problema de gestión no es de los funcionarios, sino del equipo de gobierno. " Estamos perdiendo dinero a espuertas", insistió Bellido, quien recordó que el cogobierno ha pedido 24 millones en préstamos para inversiones "de lo que sólo han gastado un millón. Esto es muy grave porque Córdoba no puede esperar más", apuntó el portavoz del PP.