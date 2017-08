El PP denuncia la "paralización" de proyectos por parte del Ayuntamiento

El diputado nacional del PP por Córdoba Rafael Merino criticó ayer la "paralización" a la que "la mala gestión del Ayuntamiento y la Junta" ha sometido a distintos proyectos "importantísimos y beneficiosos para los cordobeses", entre los que destacan las obras del complejo de Rabanales 21 y del Palacio de Congresos. Según el PP, este es un proyecto "atascado" e inmerso en un proceso muy complejo de reanudación de obras. Aunque la Junta se pronunció la semana pasada y anunció que el final de las obras se espera para 2018, asociaciones defensoras del turismo de negocio también manifestaron "cautela" ante el aviso de finalización de una obra cuyo término estaba programado para 2014. El presidente de la Asociación de Empresas Organizadoras de Congresos, Vicente Serrano, declaró a propósito del tema que espera que la Junta "empiece a cumplir los plazos, se haga un esfuerzo y la remodelación concluya a finales del primer semestre de 2018".

Además, Merino demandó una mayor apuesta por parte del Ayuntamiento a favor del turismo cultural serio, una de las actividades de mayor peso en Córdoba, y llevar a cabo políticas que lleven a su consolidación. El diputado hizo referencia a otras ciudades como Barcelona, cuyo gobierno local se encuentra inmerso en un plan de reordenación municipal para descongestionar el centro y el casco histórico de la masificación turística. Según el parlamentario, "estas ciudades están atacando al turismo y nosotros deberíamos aprovechar estos ataques para realizar una labor de captación y presentar Córdoba como una ciudad amable con el turista". Otro proyecto es el que busca construir una playa artificial a orillas del río Guadalquivir, una idea acerca de la que Merino afirmó que duda "que el gobierno vaya a apostar por ella".

Merino denunció el "inmovilismo" de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que, según él y a raíz de las últimas primarias del PSOE, en las que Pedro Sánchez se impuso en votos de la militancia a Díaz para alcanzar la secretaría general del partido, está "más centrada en la lucha para dominar la izquierda que por el crecimiento de nuestra comunidad. Está fuera de la realidad de Andalucía, no hay un proyecto de futuro". A nivel local, criticó la gestión de Ambrosio y atribuyó su forma de proceder a que "se deja arrastrar por la izquierda radical y no se apoya en el partido que ganó las elecciones". Así las cosas, el parlamentario habló de "dos realidades: la de la España gobernada por Rajoy, que funciona, y la andaluza, comandada por el PSOE, que no". En la línea de estas declaraciones, lamentó la forma en que el cogobierno y en particular el teniente de alcalde Emilio Aumente han tratado la falta de personal en los cuerpos de seguridad como bomberos o Policía Local. "No se debería haber generado alarma en torno a este tema", concluyó en referencia a las declaraciones de Aumente, que la semana pasada tachó la situación de "grave".