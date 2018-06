El PP denuncia "la parálisis" de la reforma del Archivo Municipal

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, denunció ayer "la parálisis" de la obra de reforma del Archivo Municipal. Fuentes recordó que la citada actuación cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros y su proyecto "sigue en contratación".

Al respecto, el teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, confirmó el pasado jueves que el proyecto de reforma del edificio de la calle Sánchez de Feria se encuentra en la mesa de contratación y anunció que en el equipo de gobierno confían en que se cierre a lo largo de este mes. Es más, se mostró confiado en que la obra pueda llevarse a la junta de gobierno local de la próxima semana.

Aún así, Fuentes incidió en "la falta de gestión" de las inversiones en grandes obras por parte del Ayuntamiento. Así, recordó que "la Torre de la Inquisición no aparece" en las inversiones, mientras que el Templo Romano "está pendiente de la obra civil". También aludió a la renuncia de la empresa que iba a reformar el convento Regina, una actuación que se incluye en el Plan Turístico de Grandes Ciudades. El edil del PP aseguró que no se trata de una situación nueva, ya que su grupo lo denunció "hace tiempo" y lamentó que "a estas alturas no sabemos lo que va a hacer el gobierno municipal".