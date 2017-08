El PP denuncia que 10.000 familias se han quedado sin ayudas para guarderías

La senadora en las Cortes por Córdoba, Beatriz Jurado, denunció el "mazazo a más de 10.000 familias cordobesas de clase media" a raíz de las medidas que ha llevado a cabo recientemente la Junta de Andalucía en materia de educación infantil y asignación de ayudas económicas para los hogares. Las últimas decisiones, tomadas según el PP sin consultar a las familias y a la patronal, pasan por cambiar el umbral económico mínimo a partir del cual los hogares reciben bonificaciones para asumir el pago de la matrícula de las guarderías, que está en más de 300 euros. La popular informó de que este umbral ha pasado de 15.000 a 10.000 euros de ingresos anuales por unidad familiar, lo que supone unos ingresos mensuales de 833. Esta reducción habría sido favorable si la partida presupuestaria destinada a las ayudas para escuelas infantiles hubiera aumentado. "El problema es que la Junta quiere aumentar el número de hogares que reciben la ayuda sin incrementar los recursos", criticó la senadora, que afirmó que también puede darse una situación en la que los dos padres de un núcleo familiar sobrepasen los 833 euros de salario, y automáticamente se vean sin la ayuda. "Entre el alquiler, la luz, el agua y los 300 euros de guardería, llegas a los 800 euros y no queda dinero para el mes sin la ayuda", apuntó Jurado. Según la popular, esto se trata de un retroceso a la conciliación entre la vida familiar y la laboral, puesto que uno de los dos progenitores de muchas familias cordobesas verán obligados a dejar de trabajar para ocuparse de sus hijos, a los cuales no pueden dejar en la guardería porque son incapaces de asumir el pago de la matrícula. Por todo esto, la senadora anunció que las guarderías han informado de un descenso en las matrículas. "Quedan 15 días para que las más de 10.00 familias que han perdido la ayuda decidan qué pueden hacer con sus hijos", sentenció Jurado. También en educación, el PP tachó de "maltrato a Córdoba" el escaso número de profesores interinos de infantil asignados provisionalmente a la ciudad, 24 de los 1.475 a nivel andaluz, algo que supone menos del 2% en el reparto de las plazas. La popular afirmó que "vamos a esperar a que salgan las asignaciones definitivas", pero que a día de hoy la cifra "no cubre ni por asomo las plazas que son necesarias en las guarderías cordobesas".