El PP denuncia la falta de seguridad en las Cruces

En las filas del PP no están de acuerdo con la gestión que el gobierno municipal ha hecho durante el desarrollo del Concurso de Cruces que concluye hoy y ayer denunció la falta de seguridad en las mismas. La edil del PP Carmen Sousa detalló que los problemas no han tenido lugar en las Cruces, "sino en los alrededores", y lamentó la falta de agentes de la Policía Local.

"El cogobierno no ha sido capaz de resolver el problema de escasez de policías", incidió. Y recordó que el número previsto de agentes de servicio por jornada ha sido de 30 frente para los 48 recintos a concurso. Sin embargo, se preguntó si todos ellos estarían en las Cruces o no, porque "hay servicios que no se pueden dejar de prestar, como la sala de operaciones, la coordinación de los que están en la calle, la oficina de denuncias, el servicio de atestados o la oficina de violencia de género".

Sousa avanzó que su grupo, una vez que concluyan las Cruces, va a preguntar "por escrito cuántos policías han estado en la calle de servicio dedicados a la seguridad en las Cruces, además de cuántas llamadas han sido recibidas y cuántas atendidas". "También vamos a preguntar cuántas denuncias ha hecho la Policía Local por botellón y cuántas denuncias por incumplimiento de la ordenanza de higiene pública", añadió, al tiempo que destacó "la paciencia de los vecinos" de las zonas en las que se celebra el concurso.

Mientras, la también edil del PP Amelia Caracuel consideró que el actual equipo de gobierno municipal "tiene las fiestas troceadas" y en ellas, además, hay "descoordinación" en alusión a las distintas delegaciones en las que se distribuyen las diferentes competencias. También denunció la suciedad acumulada en diferentes espacios, la "falta de seguridad" y los problemas que han tenido los colectivos a la hora de montar las cruces.

Ante estas declaraciones, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, aseguró que no ha habido "ningún elemento de inseguridad" y que la Policía Local ha atendido a las distintas situaciones.