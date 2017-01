El PP denuncia el deterioro de las calles y la falta de mantenimiento

"Córdoba es una ciudad cada vez más deteriorada", aseguró ayer la edil del PP Laura Ruiz, quien denunció el mal estado en el que, a su juicio, se encuentran la mayoría de calles de la capital. Ruiz alertó también del "deterioro progresivo" de las vías de la capital y como ejemplo expuso el caso del bulevar del Gran Capitán y la vía de servicio por la que circulan aproximadamente entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios "porque es el acceso a las 700 plazas de garaje del parking Edaco, a las 2.000 del edificio del Gran Capitán y a las cocheras particulares, que suman unas 3.000 plazas". Para Ruiz, el deterioro de esta vía "es preocupante y progresivo". Sin embargo, para la concejala del PP el mal estado en el que se encuentra esta zona no es el único de referencia y puso también como ejemplos las calles Mayor de Santa Marina, Alfaros, San José Obrero y algunas vías del barrio del Sector Sur. "Nuestra ciudad no tiene el mantenimiento en la vía pública que se merecen los ciudadanos en relación a los impuestos que pagan para este tipo de servicios", consideró. Ruiz denunció que gran parte de esta situación se debe al hecho de que la partida que el Ayuntamiento ha destinado al mantenimiento de la vía pública en 2016 sólo se ha ejecutado al 23,8%, "lo que no llega ni a ser la cuarta parte del presupuesto" y añadió que para el presente ejercicio esta misma partida se ha visto reducida en un 20%. Incidió también en estas críticas y consideró que el servicio de mantenimiento de la vía pública "no es efectivo". Eso sí, culpó de ello a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y a la edil de Infraestructuras, Amparo Pernichi, y al hecho de que "no tengan un plan de acción que marque las directrices y objetivos para el mantenimiento de la ciudad" y, por tanto, eximió de ello a la plantilla municipal. "La responsable de Infraestructuras tiene una actitud pasiva y no se preocupa del día de su ciudad", incidió. "Nos llama la atención incapacidad para ejecutar el plan de asfalto para 2016 de 750.000 euros, no como el PP que sacaba adelante planes de un millón de euros y otros planes de sellado", aseguró. La edil popular recordó que "lo primero que hizo este equipo de gobierno fue eliminar el plan del servicio de 72 horas de mantenimiento y, a cambio, anunció otra web que era pública y que era más barata, pero lo barato no es siempre lo mejor". Aseguró que ella ha pasado tres incidencias y "aún no he recibido respuesta".

Ruiz también aludió al cambio de farolas de la calle Capitulares y señaló que "el pliego recoge que las farolas fernandinas de tres brazos que ya estaban situadas en esta calle se iban a reutilizar pero cambiándole la luminaria a luz led".