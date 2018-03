El PP denuncia retrasos en los contratos de suministros de Infraestructuras

La edil popular Laura Ruiz denunció ayer que la mayoría de los contratos de suministros, servicios o mantenimiento que corresponden a la Delegación de Infraestructuras se adjudican con retraso. La concejala puntualizó que 14 de los 17 contratos de este tipo "están sin adjudicar, se adjudicarán con retraso o no se sabe nada de ellos". "El 52% está aún sin adjudicar o bien se ha adjudicado con un retraso de 11 meses; un 17% aún no ha cumplido el contrato pero peligra su plazo porque aún no se ha licitado y requiere un periodo entre licitación y contratación que ya va a superar la fecha final del actual contrato; de un 12% de los contratos desconocemos su estado porque en la plataforma de contratación no se encuentran; y sólo tres contratos están ok, a tiempo. Sólo aprueban estos tres contratos", concretó la concejala.

Al respecto, la edil de Infraestructuras, Amparo Pernichi, contestó que Laura Ruiz "forma parte y asiste a las comisiones de Pleno y tiene experiencia y recursos a su alcance para saber de manera fehaciente que desde la Delegación se han enviado a Contratación en tiempo y forma todos y cada uno de los contratos, como también debería saber que ninguno de los servicios corre peligro de no prestarse". Dijo que en estos casi tres años "hemos demostrado que nuestros compromisos se llevan a cabo".