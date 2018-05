El PP denuncia el retraso en la conclusión de las obras de la Ronda del Marrubial

El PP consideró ayer que al ritmo al que van las obras de la Ronda del Marrubial -que corresponden al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía-, éstas se van a demorar hasta finales de 2019. Al menos, es el temor que expresó el viceportavoz de los populares en el Consistorio, Salvador Fuentes, quien incidió en que los plazos "no se van a cumplir". A su juicio, "con los dos carriles asfaltados podemos llegar a final de año con una obra incompleta porque los plazos que dio en su día el consejero -de Fomento- no se van a cumplir". "Es un auténtico despropósito y no hay nadie que levante la voz a la Junta", consideró, al tiempo que anunció que su grupo llevará al próximo Pleno "este debate para que todas las actuaciones acaben en la misma fecha". Fuentes añadió que en la zona es necesario llevar a cabo una reforma integral, ya que de lo contrario la zona quedaría "como un cuello de botella". A su juicio, el actual ritmo al que van las actuaciones es "una chapuza".

El consejero del ramo, Felipe López, ya aseguró el 12 de junio del año pasado que la obra -las dos fases- estaría finalizada a principios de 2019, una plazo que llegó a decir que podría acotarse. Sin embargo, desde la Junta aún no han dado a conocer si hay nuevos plazos de culminación de las obras, a pesar de las últimas críticas lanzadas al respecto, también desde la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara. El proyecto tiene un presupuesto de 3,5 millones de euros y está dividida en dos fases, una para el carril bici y otra para la calzada y la acera. Los vecinos recordaron la semana pasada que ambas administraciones se comprometieron a que la obra de ampliación de la calzada a cuatro carriles -para habilitar dos exclusivamente para transporte público y ganar espacio para el peatón junto a la zona de viviendas- se realizaría inmediatamente después de las que ya se están realizando, que están en fase de finalización.

Bellido anuncia que llevarán la conclusión de la actuación al Parlamento andaluz

Mientras, el portavoz del PP en Capitulares, José María Bellido, insistió en la necesidad de que las actuaciones "se desarrollen al mismo tiempo". A su juicio, "sólo hay dos opciones". Una de ellas es "la mala", lo que significa que el proyecto ha sido "una improvisación", mientras que la segunda es "la peor y que se quiera hacer coincidir con fechas electorales, lo que es una frivolidad, ya que se juega con el pan de muchas personas". Bellido, además, anunció que el PP llevará el tema al Parlamento de Andalucía "en las correspondientes comisiones".

La primera fase de la actuación ha incluido la construcción del carril bici con una longitud de 3,2 kilómetros. La segunda, por su parte, contempla la habilitación de los citados cuatro carriles. El proyecto también incluye la actuación en la otra parte de la avenida, la más cercana a las viviendas, donde se construirá un paseo peatonal con árboles de gran porte y hoja caduca, para que den sombra en verano, pero no en invierno.