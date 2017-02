El PP denuncia "el estado de abandono" en que se halla la Axerquía Norte

El grupo municipal del PP denunció ayer "el estado de abandono en el que el equipo de gobierno mantiene a la Axerquía Norte", según afirmaciones de su portavoz, José María Bellido. Y lo ejemplificó sobre el terreno mostrando a los medios el estado "de ruina" en el que se encuentran dos inmuebles -las casas número 4 y 5- de la plaza de San Agustín, que se encuentran precintados por los bomberos, "con riesgo de desprendimiento", sentenció.

"Lo que tengo a mis espaldas -detalló Bellido refiriéndose a los inmuebles- es la evidencia del fracaso de la política en el Casco Histórico y del Plan de Rehabilitación de la Axerquía Norte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de la ciudad". El portavoz popular recordó que ya avisaron al equipo de gobierno en diciembre de 2015 del estado de "estas dos casas, una de las cuales es de propiedad municipal y otra que es propiedad de la Junta de Andalucía". Y añadió que en esos locales estaba contemplado hacer dentro del Plan de Rehabilitación de la Axerquía Norte un centro cívico que diera servicio a toda esta zona: "No sólo no se ha hecho, sino que incluso el año pasado la Junta de Andalucía, en el colmo de los colmos, trató de que su casa la comprara el Ayuntamiento", criticó. Esto supone para los populares que la Junta de Andalucía no sólo no quiere invertir en la Axerquía Norte, "sino que además quiere quitarse el muerto de en medio, quiere quitarse una casa que está cayéndose y que le da una muy mala imagen a una plaza recién arreglada, con el riesgo que eso supone también para los vecinos".

El portavoz del PP insistió en que advirtieron del estado de los inmuebles "en un momento en el que se estaba realizando la reforma de la plaza, para que se ejecutara también entonces y no se ha hecho nada". Por lo que adelantó que exigirá tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía, por parte de los parlamentarios populares, "que se revierta esta situación y se ejecute ese plan de rehabilitación concertada en la Axerquía Norte, construyendo también el centro cívico que aquí estaba previsto".

El edil Luis Martín también habló del asunto y recordó que ha sido la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, "la que se ha comprometido a que se iba a respetar el área de rehabilitación de la Axerquía Norte y la verdad es que no se está invirtiendo absolutamente nada mientras se degrada el patrimonio". "Si el Ayuntamiento y la Diputación no son capaces de rehabilitar sus inmuebles, ¿cómo vamos a pedir a los vecinos del Casco Histórico que actúen en sus viviendas? ¿Con qué ética les vamos a decir ahora a los vecinos que tienen que actuar en sus fachadas, rehabilitar sus inmuebles o cumplir la inspección técnica de edificios, cuando lo que tenemos aquí detrás, los dos inmuebles, ni siquiera pasarían?", se preguntó. Martín acusó además de "querer dar un pelotazo" a la Junta de Andalucía por pretender venderle el edificio de su propiedad en la plaza de San Agustín al Ayuntamiento -el número 4- por casi 440.000 euros. "No es serio que la Junta nos quiera vender una ruina y nos pida ese precio", criticó.