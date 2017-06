El PP denuncia que la mejora de la Ronda del Marrubial carece aún de proyecto

"Si bien hoy [por ayer] culmina el proceso de expropiación de una finca en la avenida de Barcelona para conectar con la Ronda del Marrubial y debe ser inmediato el inicio de las obras de conservación y consolidación del tramo de la Muralla, que está adjudicada desde el pasado 3 de mayo, estamos sufriendo un engaño manifiesto por parte de la alcaldesa [Isabel Ambrosio] y del consejero de Fomento [Felipe López], que están tomando el pelo a los cordobeses con las actuaciones pendientes en la Ronda del Marrubial". El edil municipal del PP Luis Martín comenzó así ayer una comparecencia en la que denunció que esas actuaciones de reforma que anunciaron en 2015 la regidora y el consejero carecen aún de proyecto.

"En ese anuncio la alcaldesa insistió en que las actuaciones en la Ronda del Marrubial iban a ser prioritarias. Se anunció el inicio de la reforma para 2016 y el 2016 pasó sin pena ni gloria", relató. "Recientemente, nos han dicho que ahora se va a actuar dentro del proyecto de carril-bici en una parte de la Ronda del Marrubial y que a lo mejor comenzarán en verano las obras. No sabemos de qué verano", lamentó. "Y no se sabe ni cómo va a ser el proyecto de la Ronda del Marrubial, ni cuándo van a comenzar las obras, ni si se va dar cumplimiento a los previsto en el PGOU en cuanto al número de carriles, cesiones de suelo o expropiaciones, y es algo que ya hemos demandado desde el PP, el Consejo del Movimiento Ciudadano y los vecinos, que quieren una reforma integral y no un parcheo", añadió.

Martín insistió en que "una arteria tan importante, que es el borde del Casco Histórico, no se puede dejar a la improvisación, que es lo que está pasando con estos anuncios", para añadir que la reforma de la Ronda del Marrubial se "tiene que hacer" de forma consensuada con los vecinos y que "el cogobierno no intente justificar con la expropiación de tres viviendas la realización de estas obras cuando no hay un proyecto completo".