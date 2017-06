El PP denuncia que Pedro García ocultó una factura de su viaje a Bombay

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, ha denunciado esta mañana que el primer teniente alcalde, Pedro García, ha ocultado durante dos meses una factura sobre su ya polémico viaje a Bombay, que realizó junto con el Córdoba Club de Fútbol. En este sentido, Bellido calificó la manera de proceder del también delegado de Turismo como "una chapuza plagada de muchas sombras" por la que pedirá explicaciones al gobierno municipal.

Sobre esa factura, Bellido explicó que el expediente del viaje se cerró incluso antes de que se marcharan, por lo que no entiende que García pusiera como excusa para no dar explicaciones que había que esperar a que el citado expediente estuviera listo. Además, también hay registrada una factura-abono, con fecha de 31 de marzo, por la cual el CCF anulaba la anterior factura (relativa a febrero) y donde se recogía el contrato de patrocinio. "Antes de que Intervención hiciera su informe, el CCF ya había renunciado a todo eso y el expediente ya estaba cerrado", acusó Bellido. Lo que ocurre, según explicó Bellido, es que hasta el 31 de mayo no se registra como tal la factura y, por lo tanto, no se informa a la Intervención General de Fondos, lo que para el PP es sospechoso.

Para el PP, la motivación del expediente de este viaje a Bombay no era un contrato de patrocinio, sino de subvención, ya que se recogían apartados tales como el mantenimiento o el alojamiento (aparecen cenas para 25 personas a razón de 130 euros el cubierto).