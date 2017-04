El PP defiende que son unos presupuestos "ajustados" y que "se pueden cumplir"

La vicesecretaria general el PP y senadora por Córdoba, Beatriz Jurado, defendió ayer que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están "ajustados a la situación que vive España y al momento político de nuestro país". Jurado recordó que se trata de unas cuentas "que se pueden cumplir en los seis meses en los que tendrá vigor" y que no incluye partidas "infladas". La senadora elevó el gasto total en inversiones para Córdoba en 81,8 millones de euros y reconoció que "no tienen la capacidad inversora que desearíamos y nos gustaría que fueran otros", pero defendió que no sólo se pueden analizar desde las partidas de Fomento, sino en su conjunto. En este sentido defendió la cantidad que recibe Córdoba en prestaciones -desde jubilaciones a subsidios- y que alcanzan los 1.175 millones de euros, así como los fondos Profea, que tienen un presupuesto de 22,7 millones de euros, mientras que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) tiene unas partidas de 360 millones de euros. "No podemos exigir al Gobierno que baje impuestos, que suba las pensiones, que se garanticen prestaciones, becas, políticas de empleo, medidas de apoyo a la familia, que se amplíe la función pública y que al mismo tiempo aumenten inversiones millonarias", dijo Jurado. "Esa ecuación no existe, es imposible", insistió la senadora.

Beatriz Jurado hizo un repaso por las principales partidas de los presupuesto y destacó que la nueva salida de la A-4 en la Variante de los Visos. "Hay 100.000 porque en seis meses no va a dar tiempo", dijo Jurado. Igualmente avanzó que "se retoma" el desdoble de la Granada-Badajoz a su paso por Córdoba con 50.000 euros para estudios, "lo que demuestra la voluntad política".

Igualmente se refirió a que la inversión en ferrocarriles será de 37,8 millones de euros, entre los que se encuentra el estudio informativo de la conexión de la línea Córdoba-Málaga en Almodóvar del Río. En Medio Ambiente destacó los 8,8 millones de euros en actuaciones en la cuenca del Guadalquivir o la restauración del río Cabra.

Jurado insistió que el presupuesto está ajustado, y ésta es "la gran diferencia con los gobiernos del PSOE, que se sirven de grandes cifras millonarias que luego nunca ha llegado a ejecutarse".