El PP defiende una bajada de impuestos municipales por el alto superávit

El portavoz del PP en el Ayuntamiento y candidato del partido a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, defendió ayer una bajada de impuestos municipales para 2019, porque, a su juicio, "no solo basta con congelar", después de haberse aprobado en la Junta de Gobierno Local los planes presupuestarios a medio plazo para 2019-2021. Acompañado por el presidente del PP provincial, Adolfo Molina, el popular manifestó que "no tiene sentido que el Ayuntamiento tenga 100 millones de euros en la caja a 31 de diciembre y que tenga un superávit alto" para el planteamiento de congelar los impuestos.

En su opinión, "tan malo es encontrarse un Consistorio arruinado, como el que nos encontramos, como encontrarse un Ayuntamiento que con un presupuesto de 300 millones de euros hay 100 millones en la caja", algo que, según él, "indica que hay algo que no funciona, porque no se tiene capacidad de llevar a cabo las inversiones, la ciudad está parada, no hay proyectos en marcha y sobra el dinero". Por todo ello, remarcó que "si ahora mismo hay ya superávit en las cuentas públicas lo que hay que hacer es bajar impuestos, hay que devolver el esfuerzo que todos los cordobeses hicieron para sacar al Ayuntamiento de la crisis". No en vano, considera que "el remate sería que con un superávit de más de 20 millones de euros anuales y 100 millones de euros en la caja se subieran los impuestos, porque se tendría que explicar para qué".

Por otro lado, Adolfo Molina prometió que su partido seguirá defendiendo la prisión permanente revisable y pidió a los partidos que votaron a favor de su derogación que rectifiquen. Así lo manifestó Molina durante una campaña recogida de firmas a favor de esta medida. "Después de las concentraciones de toda España, tenemos que pedir a esos partidos contrarios a la prisión permanente revisable que escuchen la voz de la calle, de tantos miles de ciudadanos que piden que se detenga esta derogación", pidió Molina. El presidente del PP cordobés ha asegurado que no se trata de una cadena perpetua ni de un castigo sin posibilidad de redención.