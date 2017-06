El PP defiende que el gobierno local es débil, deficiente y está descentrado

Con una triple D calificó ayer el grupo municipal del PP al equipo de gobierno del PSOE e IU cuando se cumple el ecuador del mandato en Capitulares: "débil, descentrado y deficiente". Además de insistir en que el mismo es "el peor gobierno local de la historia de la democracia en Córdoba", según defendió el portavoz popular, José María Bellido, durante una comparecencia en la que se hizo acompañar de todos los ediles de su grupo municipal.

"Llevamos dos años con un gobierno débil, con 11 concejales frente a los 18 de la oposición, que ha demostrado que no tiene concejales preparados y que gobierna merced a un pacto de sillones. El gobierno municipal tiene que apoyarse en un grupo externo como es Ganemos Córdoba y eso se traduce en inestabilidad y vaivenes", sentenció. El portavoz popular relató que el equipo de gobierno "está descentrado", ya que "está envuelto en polémicas que persiguen tapar el nulo balance de estos dos años. El equipo de gobierno genera polémicas y no se dedica a lo que se tiene que dedicar, a trabajar", puntualizó poniendo como ejemplo "la polémica en torno a la Mezquita-Catedral y la que generó con respecto a la fiesta de los toros". Bellido no quiso desaprovechar la oportunidad de ponerle nota a esa gestión tildándola de "deficiente". "Tras dos años de gestión de equipo de gobierno no se ha avanzado absolutamente nada", aseguró. Y lo hizo con ejemplos. Habló de "proyectos empantanados", como las obras del Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones (CEFC), el Metrotrén y Rabanales 21, y destacó el millón de euros perdido por el Ayuntamiento cuando se refirió a las "nulas" inversiones en Infraestructuras.

Además, citó el "conflicto" que el equipo de gobierno mantiene con la cementera Cosmos y criticó "que no hayan sido capaces de gestionar el Plan Turístico de Grandes Ciudades que el PSOE e IU heredaron del anterior gobierno municipal del PP. "Está sólo ejecutado al 50% a seis meses de su conclusión", dijo. Tampoco olvidó hablar de unos fondos que el PP considera que son una incógnita, "ya que a junio de 2017 aún no hay ni proyectos redactados y ni siquiera tienen un plan cuando el horizonte de esos 15 millones de euros que le corresponden a Córdoba es 2019".

De todos estos temas y de alguno más se hacen eco los populares en un pequeño dossier que han editado para repartir entre la ciudadanía y que han titulado 2 años de gobierNO. "Se trata de un balance repleto de desaciertos que hemos sufrido y sufrimos todos los cordobeses. Los aciertos brillan por su ausencia. Es hora de actuar. Es hora de escribir, entre todos, la historia que queremos de Córdoba", defiende el PP en la portada del dossier, que además sirve de gran libreta dado que 95 de sus cien páginas están en blanco en un símil de lo que consideran los populares que han sido estos dos años de gobierno municipal.

Bellido adelantó que los concejales populares se repartirán en próximas fechas por los barrios para explicar a la ciudadanía lo que el grupo opina de los dos años de cogobierno del PSOE e IU y pidió a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, que convoque un nuevo Pleno de debate del Estado de la Ciudad. "Si estuviera orgullosa de su gestión lo convocaría ella sin que se lo pidieran", dijo. Y aseguró que el PP se mantendrá en su lugar "para parar los envites extremistas del gobierno municipal. Estamos aquí para ser un muro ante los dislates de la alcaldesa", relató.